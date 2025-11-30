Musica, albero e luci accendono il cuore di Saronno per il Natale

Con un pomeriggio di musica e festa tra piazza Libertà e le vie del centro storico di Saronno, si è aperta ufficialmente la stagione natalizia. L’evento “All lights and music”, promosso dall’Amministrazione comunale, si è tenuto sabato 29 novembre e ha richiamato numerosi cittadini per l’atteso momento dell’accensione dell’albero e delle luminarie.

Poco dopo le 16.30, sotto gli occhi di grandi e piccini, si è acceso il grande albero di Natale allestito in piazza Libertà: si tratta di un abete vero, collocato in un grande vaso e destinato, dopo le feste, a essere ripiantato per continuare a crescere. Un gesto simbolico, ma anche concreto, che coniuga tradizione e attenzione all’ambiente.

Contestualmente, si sono illuminate tutte le luminarie posizionate lungo le principali vie cittadine, regalando la suggestiva atmosfera delle feste e dando ufficialmente il via al periodo più atteso dell’anno.

Musica dal vivo nel cuore della città

Ad accompagnare l’accensione delle luci, un’esibizione itinerante a cura dei musicisti dell’associazione Albero musicale, che hanno proposto un viaggio sonoro tra pop, classici e brani evergreen. La musica ha animato la zona pedonale, contribuendo a creare un clima caldo e accogliente per tutta la durata dell’evento.

In piazza, insieme ai cittadini, erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, il vicesindaco Mattia Cattaneo e gli assessori Maria Carnelia Proserpio, Mauro Lattuada, Nicola Girardoni e Lucy Sasso. Al loro fianco anche il presidente di Confcommercio Ascom Saronno, Andrea Busnelli, accompagnato dal vicepresidente Luca Galanti.

Con l’accensione delle luci, la città entra nel vivo del programma natalizio. Nei prossimi giorni e per tutto il mese di dicembre sono previsti eventi, mercatini, animazioni e iniziative dedicate a famiglie e bambini, in un percorso che porterà fino alle festività di fine anno.