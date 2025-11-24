Nasce il coordinamento territoriale dei circoli PD di Gavirate, Cocquio e Sangiano-Besozzo

Si è svolta sabato 22 novembre 2025 l’assemblea congiunta dei circoli di Gavirate, Cocquio-Trevisago e Besozzo-Sangiano, da cui è nato ufficialmente un nuovo coordinamento territoriale. Un passo importante per rafforzare l’azione politica sul territorio e creare una rete più coesa e presente.

Gavirate alla guida del coordinamento

A guidare il nuovo organismo sarà il Circolo di Gavirate, che assume il ruolo di circolo coordinatore attraverso il proprio segretario, Pierluigi Lucchina. Il compito sarà quello di lavorare in sinergia con i referenti degli altri circoli, garantendo continuità, collaborazione e una programmazione condivisa delle attività politiche e sociali.

«Un passo importante che ci permetterà di migliorare e aumentare le nostre attività, facendo sì che la condivisione e la collaborazione siano il nettare con cui costruire proposte politiche e iniziative davvero a misura di cittadino – ha dichiarato Pierluigi Lucchina, segretario del Circolo di Gavirate –. Sarà un enorme stimolo intraprendere questo nuovo percorso, e voglio ringraziare tutte le iscritte e tutti gli iscritti che ci aiuteranno a realizzare tutto ciò che ci proponiamo di fare».

Un coordinamento per rafforzare la presenza sui territori

La nascita del coordinamento è stata definita un passo significativo per «rafforzare la presenza sui territori, avvicinandoci maggiormente alle persone e rendendo più capillare la nostra azione», si legge nel comunicato diffuso dai circoli. Al centro di questa scelta ci sono il confronto tra idee, la valorizzazione delle diverse sensibilità e la volontà di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle comunità locali.

Primo evento pubblico il 25 novembre a Gavirate

Il coordinamento ha già messo in calendario il suo primo evento congiunto: martedì 25 novembre alle ore 20.45, presso la Sala Mura di Gavirate, si terrà un incontro pubblico con Paolo Romano, consigliere regionale e membro della Sumud Flottiglia.

Romano porterà la sua testimonianza diretta su quanto vissuto in contesti internazionali delicati e complessi, per riflettere su temi come la solidarietà, la pace e i diritti umani. Un’occasione – sottolineano gli organizzatori – per approfondire e comprendere meglio ciò che accade oltre i nostri confini, mantenendo alta l’attenzione su questioni che riguardano anche la vita politica e sociale locale.