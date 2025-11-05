Varese News

Omaggio a Pier Paolo Pasolini con Emanuele Santoro al Foce di Lugano

L'attore e regista ticinese ne interpreterà testi e poesie in un recital intenso e coinvolgente. Ad accompagnarlo, le musiche dal vivo di Claudia Klinzing, in una produzione firmata e.s.teatro

Pier paolo Pasolini

Una serata dedicata a Pier Paolo Pasolini, una delle voci più lucide e controverse del Novecento italiano, rivive sul palco del Teatro Foce di Lugano grazie a Emanuele Santoro, attore e regista ticinese, che ne interpreterà testi e poesie in un recital intenso e coinvolgente. Ad accompagnarlo, le musiche dal vivo di Claudia Klinzing, in una produzione firmata e.s.teatro.

Poeta, romanziere, regista e intellettuale scomodo, Pasolini ha raccontato come pochi l’Italia del dopoguerra, attraversando con lucidità le trasformazioni sociali e culturali del Paese. Dalle prime poesie in friulano alla rappresentazione cinematografica delle borgate romane, dalle riflessioni civili degli Scritti corsari alla denuncia della società dei consumi, la sua voce continua a interrogare il presente con forza profetica. Ricordarlo significa tornare ad ascoltare chi ha saputo unire poesia e verità, bellezza e critica, e trasformare la parola in resistenza culturale. Il recital di Santoro sarà un viaggio dentro la parola pasoliniana – le poesie, gli articoli, le prose – per riscoprirne l’attualità e la passione civile.

Prevendita: Biglietteria.ch
Prenotazioni: WhatsApp o SMS al numero 079 220 44 64

Pubblicato il 05 Novembre 2025
