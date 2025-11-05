Varese News

Canton Ticino

Perde il controllo dell’auto a Lodrino e si schianta contro un muro: muore un 47enne

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 sulla strada cantonale. Inutili i soccorsi: l’uomo, residente in Riviera, è deceduto sul posto

Polizia cantonale

Grave incidente della circolazione questa mattina, poco prima delle 8, a Lodrino. Un 47enne svizzero, domiciliato in Riviera, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria vettura lungo la strada cantonale.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l’uomo stava viaggiando in direzione nord quando, affrontando una curva a destra, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di carreggiata sulla sinistra ed è andata a schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Tre Valli, insieme ai pompieri di Biasca e ai soccorritori di Tre Valli Soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il conducente non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

La strada cantonale è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli inquirenti, con conseguente deviazione del traffico lungo le strade secondarie.

La Polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente, che resta al momento al vaglio degli investigatori.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.