Perde il controllo dell’auto a Lodrino e si schianta contro un muro: muore un 47enne
Il tragico incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 sulla strada cantonale. Inutili i soccorsi: l’uomo, residente in Riviera, è deceduto sul posto
Grave incidente della circolazione questa mattina, poco prima delle 8, a Lodrino. Un 47enne svizzero, domiciliato in Riviera, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria vettura lungo la strada cantonale.
Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l’uomo stava viaggiando in direzione nord quando, affrontando una curva a destra, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di carreggiata sulla sinistra ed è andata a schiantarsi contro un muro.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Tre Valli, insieme ai pompieri di Biasca e ai soccorritori di Tre Valli Soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il conducente non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.
La strada cantonale è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli inquirenti, con conseguente deviazione del traffico lungo le strade secondarie.
La Polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente, che resta al momento al vaglio degli investigatori.
