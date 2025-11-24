Primo open day alle scuole di Brinzio

Stai pensando a dove iscrivere a scuola i tuoi figli per l’anno 2026-2027? Perché non a Brinzio?

La scuola dell’infanzia e la scuola primaria del nostro comune sono luoghi dove accoglienza, identità, autonomia e unicità guidano ogni giorno i bambini nella loro crescita. Spazi pensati per stimolare curiosità, creatività e nuove competenze… sempre a misura di bambino! E poi, vuoi mettere con la quiete e la bellezza del nostro borgo, lontano dal caos e dallo stress della città?

Gli open day sono l’occasione per conoscere insegnanti, progetti e ambienti delle scuole!

La collaborazione con le famiglie è al centro di un vero patto educativo fatto di dialogo, fiducia e condivisione dei valori.

DI SEGUITO GLI ORARI

Scuola dell’infanzia (Asilo) “Vanini & Piccinelli”

Sabato #29novembre 2025 ore 10.00 – 12.00

Scuola primaria (Elementare) “Prof. Daniele Piccinelli”

Sabato #29novembre 2025 ore 10.30 – 12.30