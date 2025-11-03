Sport, inclusione e divertimento: al Cus Insubria di Varese torna il progetto Moving

Un pomeriggio all’insegna dello sport inclusivo: mercoledì 5 novembre, dalle 15 alle 17, il Palazzetto del CUS dell’Università dell’Insubria a Varese ospiterà un nuovo appuntamento del progetto INSUBRIA M.O.V.I.N.G., con una sessione aperta di basket in carrozzina.

L’iniziativa è gratuita e rivolta a tutti i giovani che vogliono mettersi alla prova in un’esperienza sportiva coinvolgente, diversa e accessibile.

Lo sport come strumento di inclusione

INSUBRIA M.O.V.I.N.G. – acronimo di Movimento, Opportunità, Valorizzazione, Inclusione: Nuove Strategie per i Giovani – è un progetto che promuove la cultura dello sport come momento di socialità, benessere e partecipazione attiva, con un’attenzione particolare all’inclusione.

Dopo varie attività già realizzate sul territorio, questa volta il focus è sul basket in carrozzina, una disciplina capace di unire agonismo, spirito di squadra e inclusività.

Una rete ampia di realtà coinvolte

Il progetto è promosso dalla Provincia di Varese come ente capofila, nell’ambito del programma nazionale “Game Upi 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e coordinato da UPI – Unione Province d’Italia.

Numerosi i partner coinvolti: ATS Insubria, Università degli Studi dell’Insubria, Ufficio Scolastico Provinciale, Camera di Commercio, Agenzia Formativa, Unione delle Province Lombarde, Associazione Canottieri Luino, Prefettura e Comune di Varese. A guidare le attività il Centro Gulliver Varese e la Cooperativa Sociale L’Aquilone.

Come partecipare

Non è richiesta alcuna iscrizione formale, ma per informazioni si può scrivere a: nausica.bresciani@gulliver-va.it