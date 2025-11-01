Venegono Inferiore, controlli della Polizia locale in stazione: un fermo e sequestro di sostanze
L’operazione rientra nel progetto Stazioni Sicure promosso con la Prefettura e i Comuni del territorio: “La presenza degli agenti è fondamentale”, dice il sindaco Mattia Premazzi
Piccolo ma significativo intervento di contrasto alla microcriminalità nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 ottobre, a Venegono Inferiore, nell’ambito del progetto “Stazioni Sicure”, a cui il Comune aderisce insieme ad altri del territorio varesino. L’operazione, condotta dalla Polizia locale, ha portato al fermo di una persona e al sequestro di circa 4 grammi di sostanza stupefacente, che verrà analizzata nei prossimi giorni.
L’intervento è stato effettuato nel corso di un presidio effettuato dagli agenti della Polizia locale, impegnati nel monitoraggio dei luoghi sensibili del paese, tra cui stazione ferroviaria, piazze, locali pubblici e parchi. La presenza degli agenti nel tardo pomeriggio è risultata decisiva: grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti, gli operatori sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria.
A seguito di alcune perquisizioni, è stato identificato un soggetto su cui sono stati rinvenuti i 4 grammi di sostanza stupefacente, ora sotto sequestro. L’uomo è stato fermato e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.
«Questo intervento è il frutto anche del lavoro portato avanti con il progetto Stazioni Sicure, promosso a livello provinciale e condiviso con la Prefettura – dice il sindaco Mattia Premazzi – La presenza costante degli agenti nelle fasce orarie pomeridiane e serali nei luoghi più esposti al rischio, come stazioni, bar e aree verdi, sta dando risultati. Il sequestro di ieri, per quanto modesto, è un segnale importante che ci conferma la validità di questa strategia».
Il primo cittadino ha poi sottolineato come l’obiettivo sia quello di continuare a presidiare il territorio, anche nei prossimi mesi, per contrastare fenomeni di degrado urbano e piccola criminalità.
