Venegono Inferiore, incendio in via Pascoli: fiamme in una cantina
L’allarme è scattato intorno alle 17, sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’edificio e limitare i danni
Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di sabato 21 marzo a Venegono Inferiore. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17.30 all’interno di una cantina in via Pascoli.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. L’azione coordinata ha permesso di contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero al resto dell’abitazione. Determinante la tempestività dell’intervento: in posto con tre autopompe e due autobotti, i vigili del fuoco hanno confinato e circoscritto le fiamme prima che potessero propagarsi alle unità abitative.
Nonostante il rapido spegnimento, l’incendio ha provocato danni ingenti ai locali della cantina da cui è partito il rogo. Restano da chiarire le cause che hanno originato le fiamme.
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