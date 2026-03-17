Che scuola fai? In diretta a Radio Materia gli studenti del Don Milani di Venegono
Ospiti in studio saranno Ilaria, Nicolò, Federica, Andrea e Nicolò. Mercoledì 18 marzo con inizio alle ore 15. I contatti per porre domande
Ilaria Marchesin, Nicolò Manasseri, Federica Milia, Andrea Catella e Nicolò Magnaguagno saranno gli ospiti protagonisti della prossima puntata di “Che scuola fai?” trasmissione radiofonica in diretta mercoledì 18 marzo alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.
L’istituto Don Milani di Tradate è un istituto tecnico ma anche un liceo. Nella sede di Venegono Inferiore, infatti, c’è il percorso liceale artistico con gli indirizzi Grafica, Arti Figurative Plastico Pittorico, Architettura e Ambiente e Audiovisivo e Multimediale. Nella sede centrale, invece, c’è l’offerta tecnica: Amministrazione Finanza e Marketing – Management dello Sport, Grafica e Comunicazione, Costruzioni Ambiente e Territori.
Gli studenti racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.
Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.
Contatti
Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com
O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857
Social
Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse
Le puntate precedenti
La puntata del liceo Cairoli di Varese
La puntata del liceo Manzoni di Varese
La puntata del liceo Ferraris di Varese
La puntata dell’IS Geymonat di Tradate
La puntata del’IPC Einaudi di Varese
La puntata del liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio
La puntata dell’istituto Valceresio di Bisuschio
La puntata dell’istituto Stein di Gavirate
La puntata del liceo Sereni di Luino
La puntata del liceo Frattini di Varese
La puntata dell’istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende
La puntata del liceo Crespi di Busto Arsizio
La puntata dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e di Gallarate
La puntata dei Licei Manfredini
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.