“La Valce” raccontata dagli studenti: la scuola di Bisuschio viva, inclusiva e ricca di storie

Una scuola dinamica, complessa e viva, dove convivono indirizzi diversi – dal tecnico al professionale, fino al liceo – e dove la varietà dei percorsi diventa una ricchezza condivisa. È l’ISIS Valceresio di Bisuschio, per chi la frequenta semplicemente “la Valce”, protagonista della puntata di “Che scuola fai?” andata in onda mercoledì 14 gennaio su Radio Materia.

A raccontare cosa significa vivere ogni giorno tra i corridoi e le aule dell’istituto sono stati quattro rappresentanti degli studenti: Andrea Pisoni, quinto anno di Amministrazione, Finanza e Marketing; Nicole Castelli, in quinta al corso Relazioni Internazionali per il Marketing; Matilde Albanese, quarto anno del Liceo delle Scienze Umane e Gioele Maffioletti, anche lui al quarto anno del RIM. Voci diverse, percorsi differenti, ma una visione comune di scuola: aperta, attenta all’inclusione e impegnata su temi fondamentali come il contrasto al bullismo e al razzismo.

Una giornata tipo tra studio, sport e passioni

Dalle loro parole emerge una quotidianità fatta di studio e impegno, ma anche di sport, passioni e tempo per sé. In media, raccontano, ciascuno dedica un paio d’ore al giorno ai compiti e alla preparazione delle verifiche incastrando anche i diversi impegni sportivi e di tempo libero.

Se c’è una materia che mette tutti d’accordo, però, è quella meno amata: la matematica. Nicole lo ammette senza mezzi termini: «Non la capisco». Matilde la sente distante dal suo percorso umanistico, Andrea la comprende ma la relega comunque in fondo alla classifica delle preferenze. Per Gioele, invece, il vero punto critico è l’economia aziendale: una scelta di indirizzo fatta soprattutto per le lingue, più che per i numeri.

Quando la scuola diventa esperienza: PCTO e stage all’estero

Nonostante tutto, il rendimento scolastico resta positivo e, soprattutto, arricchito da esperienze che hanno lasciato il segno. Come il PCTO svolto da Andrea presso l’azienda cosmetica HSA di Arcisate, distinguendosi al punto da ricevere una proposta di lavoro per il dopo maturità. Nicole ha fatto tirocinio alla CGIL di Varese, mettendo in pratica le competenze linguistiche in un contesto reale e stimolante. Gioele ha lavorato al Comune di Bisuschio. Lo stesso Gioelee Matilde hanno partecipato a uno stage linguistico a Winchester, in Inghilterra: una settimana in famiglia tra lezioni al mattino e cene dal gusto “inedito”.

Tra i ricordi più belli, Matilde cita una gita a Napoli, capace di unire la classe e di far vivere la scuola in modo diverso, più autentico. E poi ci sono gli aneddoti che raccontano il clima informale e creativo della Valce: dai corridoi tappezzati di immagini di capybara alle campagne elettorali combattute a suon di volantini e ghirlande affissi persino nei bagni.

Essere rappresentanti: piccole conquiste quotidiane

Proprio i rappresentanti hanno lavorato per migliorare concretamente la vita scolastica. Tra i risultati più apprezzati dagli studenti ci sono l’introduzione del POS al bar, per pagare con carta o smartphone, e l’installazione di un sistema con QR code alle macchinette, che permette di ricaricare il credito tramite app. Piccoli interventi, ma capaci di incidere davvero sulla quotidianità.

Quello celebre della Valce

Tra gli ex o le ex più famosi della Valce è stato indicato Davide Mustari, oggi avvocato affermato a Varese, volto noto del programma Forum e divulgatore sui social: un esempio concreto di come la scuola possa diventare un trampolino di lancio, se vissuta con impegno e curiosità.

Rifare la Valce? Sì, senza dubbi

Alla domanda conclusiva – se rifarebbero la Valce – la risposta è stata unanime: sì. Perché, al di là delle difficoltà e delle materie ostiche, la scuola resta il luogo in cui si cresce, si sbaglia, si scoprono talenti e si condividono giorni che, nel bene e nel male, restano per sempre.