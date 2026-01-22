Tre licei, più percorsi tecnici e un indirizzo professionale: lo Stein di Gavirate raccontato dagli studenti

Oltre 1700 studenti, una grande varietà di percorsi formativi, un clima accogliente e dinamico e tante occasioni per crescere. L’ISIS Edith Stein di Gavirate non è solo una scuola, ma un luogo in cui studiare, conoscersi, partecipare e diventare adulti. Lo raccontano con entusiasmo quattro rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto: Christian Battaini, Riccardo Doni, Federico Pestana Levante e Matilde Nodari, che ogni giorno vivono questa comunità scolastica variegata e in continuo movimento.

Una scuola, tanti percorsi

«Qui allo Stein c’è un’offerta formativa davvero ampia, che permette a ciascuno di trovare la propria strada» spiegano gli studenti. L’istituto propone infatti licei ( scientifico tradizionale, sportivo e scienze umane), tecnici (CAT/Geometri, Turismo, AFM con indirizzi SIA e RIM) e un professionale socio-sanitario. Una struttura complessa e ben organizzata, che punta a valorizzare le inclinazioni personali e a costruire competenze solide per il futuro.

Studio, amicizie e spazi vissuti

Le giornate possono essere intense, soprattutto quando le lezioni arrivano fino alle 15:20 ( una volta alla settimana per i percorsi tecnici). Il carico di studio varia da studente a studente: si va dall’ora al giorno di Christian e Riccardo, fino alle 2-3 ore di Federico e Matilde, soprattutto nei periodi di verifiche.

Lo Stein è anche un luogo dove stare insieme: durante gli intervalli, il secondo piano è il punto di ritrovo più affollato e vivace: «È il nostro centro sociale, quasi come fare lo struscio in centro città» raccontano ridendo.

La palestra, la School Cup e le esperienze fuori aula

Tra i punti di forza dell’istituto, la palestra è un vero fiore all’occhiello. Grande e attrezzata, accoglie anche eventi importanti come la School Cup: dagli atleti, alla crew di ballo, al team di comunicazione che cura le dirette streaming, fino al servizio d’ordine gestito dagli studenti insieme alla presidenza: «È un momento in cui tutta la scuola si muove come un corpo unico» raccontano Christian e Matilde, entrambi coinvolti nell’organizzazione.

Internazionalizzazione e viaggi studio

Lo Stein investe molto anche nella dimensione internazionale: scambi e viaggi studio sono parte integrante della proposta. Irlanda, Spagna, Germania e Praga sono solo alcune delle mete toccate negli ultimi anni.

«I viaggi sono occasioni fondamentali per mettersi alla prova e aprire la mente – afferma Federico – Ti confronti con culture diverse e usi le lingue in modo vero».

Non mancano neppure le uscite in Italia, come le gite a Roma, Napoli, Venezia, Padova e Vicenza. Tutte esperienze che lasciano il segno.

Una scuola immersa nella natura

Un altro elemento che rende speciale lo Stein è il contesto in cui si trova. Isolato dal traffico e immerso nel verde, con un giardino e un chiostro in cui rilassarsi durante l’intervallo o studiare all’aperto nelle giornate di sole. «Questo ambiente ci aiuta a concentrarci e a vivere la scuola con maggiore serenità» sottolineano i rappresentanti.

Progetti, ambizioni e volti noti

Oltre alle attività curricolari, lo Stein propone il laboratorio di teatro, eventi come la Fashion Week (due volte l’anno) e spazi per sviluppare creatività e spirito di iniziativa.

Christian, ad esempio, sogna di lavorare in TV ed è attivo nel teatro scolastico da anni. Federico guarda all’ingegneria nucleare, forse anche alla carriera militare. Matilde proseguirà nello studio accademico in ambito economico, mentre Riccardo è ancora in fase di esplorazione.

Tra gli ex studenti eccellenti, spiccano nomi come Chiara Basso, influencer da migliaia di follower, e la campionessa olimpica Federica Cesarini, esempio di come questa scuola sappia formare anche talenti sportivi di livello mondiale.

Una comunità viva e aperta

«Lo Stein è una scuola che piace, e si vede – concludono i ragazzi – Qui trovi opportunità, relazioni e un ambiente che ti accompagna davvero nella crescita. Siamo fieri di farne parte». E a giudicare dai numeri e dall’entusiasmo, non sono certo gli unici.