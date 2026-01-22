Varese News

Scuola

Tre licei, più percorsi tecnici e un indirizzo professionale: lo Stein di Gavirate raccontato dagli studenti

Spazi verdi, una palestra bellissima, ma, soprattutto, il secondo piano centro vitale della scuola. Tra gite all’estero e progetti formativi i ragazzi spiegano impegni e progetti futuri

rappresentanti istituto

Oltre 1700 studenti, una grande varietà di percorsi formativi, un clima accogliente e dinamico e tante occasioni per crescere. L’ISIS Edith Stein di Gavirate non è solo una scuola, ma un luogo in cui studiare, conoscersi, partecipare e diventare adulti. Lo raccontano con entusiasmo quattro rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto: Christian Battaini, Riccardo Doni, Federico Pestana Levante e Matilde Nodari, che ogni giorno vivono questa comunità scolastica variegata e in continuo movimento.

Una scuola, tanti percorsi

«Qui allo Stein c’è un’offerta formativa davvero ampia, che permette a ciascuno di trovare la propria strada»  spiegano gli studenti. L’istituto propone infatti licei ( scientifico tradizionale, sportivo e scienze umane), tecnici (CAT/Geometri, Turismo, AFM con indirizzi SIA e RIM) e un professionale socio-sanitario. Una struttura complessa e ben organizzata, che punta a valorizzare le inclinazioni personali e a costruire competenze solide per il futuro.

Studio, amicizie e spazi vissuti

Le giornate possono essere intense, soprattutto quando le lezioni arrivano fino alle 15:20 ( una volta alla settimana per i percorsi tecnici). Il carico di studio varia da studente a studente: si va dall’ora al giorno di Christian e Riccardo, fino alle 2-3 ore di Federico e Matilde, soprattutto nei periodi di verifiche.

Lo Stein è anche un luogo dove stare insieme: durante gli intervalli, il secondo piano è il punto di ritrovo più affollato e vivace: «È il nostro centro sociale, quasi come fare lo struscio in centro città» raccontano ridendo.

La palestra, la School Cup e le esperienze fuori aula

Tra i punti di forza dell’istituto, la palestra è un vero fiore all’occhiello. Grande e attrezzata, accoglie anche eventi importanti come la School Cup: dagli atleti, alla crew di ballo, al team di comunicazione che cura le dirette streaming, fino al servizio d’ordine gestito dagli studenti insieme alla presidenza: «È un momento in cui tutta la scuola si muove come un corpo unico»  raccontano Christian e Matilde, entrambi coinvolti nell’organizzazione.

Internazionalizzazione e viaggi studio

Lo Stein investe molto anche nella dimensione internazionale: scambi e viaggi studio sono parte integrante della proposta. Irlanda, Spagna, Germania e Praga sono solo alcune delle mete toccate negli ultimi anni.
«I viaggi sono occasioni fondamentali per mettersi alla prova e aprire la mente – afferma Federico – Ti confronti con culture diverse e usi le lingue in modo vero».

Non mancano neppure le uscite in Italia, come le gite a Roma, Napoli, Venezia, Padova e Vicenza. Tutte esperienze che lasciano il segno.

Una scuola immersa nella natura

Un altro elemento che rende speciale lo Stein è il contesto in cui si trova. Isolato dal traffico e immerso nel verde, con un giardino e un chiostro in cui rilassarsi durante l’intervallo o studiare all’aperto nelle giornate di sole. «Questo ambiente ci aiuta a concentrarci e a vivere la scuola con maggiore serenità» sottolineano i rappresentanti.

Progetti, ambizioni e volti noti

Oltre alle attività curricolari, lo Stein propone il laboratorio di teatro, eventi come la Fashion Week (due volte l’anno) e spazi per sviluppare creatività e spirito di iniziativa.
Christian, ad esempio, sogna di lavorare in TV ed è attivo nel teatro scolastico da anni. Federico guarda all’ingegneria nucleare, forse anche alla carriera militare. Matilde proseguirà nello studio accademico in ambito economico, mentre Riccardo è ancora in fase di esplorazione.

Tra gli ex studenti eccellenti, spiccano nomi come Chiara Basso, influencer da migliaia di follower, e la campionessa olimpica Federica Cesarini, esempio di come questa scuola sappia formare anche talenti sportivi di livello mondiale.

Una comunità viva e aperta

«Lo Stein è una scuola che piace, e si vede – concludono i ragazzi – Qui trovi opportunità, relazioni e un ambiente che ti accompagna davvero nella crescita. Siamo fieri di farne parte». E a giudicare dai numeri e dall’entusiasmo, non sono certo gli unici.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.