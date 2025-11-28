“Che scuola fai?” Le rappresentanti raccontano pregi e difetti del Liceo Manzoni di Varese

È un liceo ma contiene in sé diverse offerte. È scienze umane ma anche economico sociale, linguistico ma anche musicale. Ha due sedi, la principale e il distaccamento, vive la sua complessità con qualche difficoltà proprio a causa delle distanze.

Chiara Marzano Agniia Dzygar e Viktoria Zaharyuk rappresentanti degli studenti del Liceo Manzoni di Varese sono state ospiti di “Che scuola fai?” mercoledì 26 novembre e hanno raccontato la loro quotidianità fatta di studio ma anche scambi multiculturali, feste ma anche esperienze lavorative, laboratorio teatrale o tornei sportivi.

Chiara è al suo secondo mandato da rappresentante degli studenti, confermata con grande consenso. Viktoria è stata eletta rappresentante in consiglio di istituto per la prima volta, dopo un anno di lavoro nella consulta studentesca che continua insieme a Agniia.

Il Manzoni è una scuola che offre possibilità e occasioni, richiede impegno ma senza esagerare, fornisce una preparazione completa in grado di aprire qualsiasi scelta successiva.

Strada facendo Viktoria ha capito di avere un estro matematico maggiore di quanto ritenesse grazie all’incontro con una docente che ha acceso in lei la fiamma della conoscenza scientifica.

Perchè, in fondo, sono gli insegnanti spesso a fare la differenza. E al Manzoni se ne incontrano.

Ascolta la puntata del podcast: Che scuola fai? Il liceo Manzoni di Varese

