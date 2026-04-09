Auto si ribalta in A9 a Turate: tre persone coinvolte, interviene l’elisoccorso
Maxi intervento dei soccorsi nella serata di mercoledì lungo l’autostrada A9 nel tratto tra Turate e l’innesto con l’A36
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Turate e l’innesto con l’A36, in direzione Como. L’allarme è scattato alle 21.40 per un ribaltamento che ha coinvolto tre persone: una donna di 26 anni e due uomini di 34 e 37 anni.
Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tre ambulanza con il supporto di due automediche e l’elisoccorso, insieme alla Polizia stradale di Novate e ai vigili del fuoco di Varese.
Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali del territorio. Due persone sono state trasferite in codice giallo: una all’ospedale Sant’Anna di Como e una all’ospedale San Gerardo di Monza, quest’ultima tramite l’elisoccorso decollato dalla base di Como.
La Polizia stradale di Novate ha svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di soccorso.
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