Auto si ribalta in A9 a Turate: tre persone coinvolte, interviene l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, lungo l’autostrada A9, nel tratto tra Turate e l’innesto con l’A36, in direzione Como. L’allarme è scattato alle 21.40 per un ribaltamento che ha coinvolto tre persone: una donna di 26 anni e due uomini di 34 e 37 anni.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tre ambulanza con il supporto di due automediche e l’elisoccorso, insieme alla Polizia stradale di Novate e ai vigili del fuoco di Varese.

Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali del territorio. Due persone sono state trasferite in codice giallo: una all’ospedale Sant’Anna di Como e una all’ospedale San Gerardo di Monza, quest’ultima tramite l’elisoccorso decollato dalla base di Como.

La Polizia stradale di Novate ha svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di soccorso.