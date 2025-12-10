Ispra
A Ispra arriva Babbo Natale con i suoi elfi
In Piazza Ferrario, dalle 14.30 alle 17.30, grandi e piccoli potranno immergersi in un’atmosfera festosa
14 Dicembre 2025
L’Amministrazione comunale di Ispra organizza per sabato 14 dicembre un pomeriggio dedicato alla magia del Natale. In Piazza Ferrario, dalle 14.30 alle 17.30, grandi e piccoli potranno immergersi in un’atmosfera festosa grazie all’arrivo di Babbo Natale accompagnato dai suoi Elfi, pronti ad accogliere i visitatori per un evento ricco di attività e momenti di divertimento.
La manifestazione, pensata per famiglie e bambini, offrirà una serie di iniziative a tema natalizio: la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrarlo di persona, i laboratori creativi, una merenda per condividere un momento conviviale, musica, un allegro trenino e naturalmente la presenza di Babbo Natale per scattare fotografie e consegnare le letterine.
L’iniziativa è aperta a tutti, con l’obiettivo di creare un’occasione di comunità e vivere insieme lo spirito delle feste in un contesto magico e accogliente.
