A Ispra arriva Babbo Natale con i suoi elfi

L’Amministrazione comunale di Ispra organizza per sabato 14 dicembre un pomeriggio dedicato alla magia del Natale. In Piazza Ferrario, dalle 14.30 alle 17.30, grandi e piccoli potranno immergersi in un’atmosfera festosa grazie all’arrivo di Babbo Natale accompagnato dai suoi Elfi, pronti ad accogliere i visitatori per un evento ricco di attività e momenti di divertimento.

La manifestazione, pensata per famiglie e bambini, offrirà una serie di iniziative a tema natalizio: la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrarlo di persona, i laboratori creativi, una merenda per condividere un momento conviviale, musica, un allegro trenino e naturalmente la presenza di Babbo Natale per scattare fotografie e consegnare le letterine.

L’iniziativa è aperta a tutti, con l’obiettivo di creare un’occasione di comunità e vivere insieme lo spirito delle feste in un contesto magico e accogliente.