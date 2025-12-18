A Ispra domenica il Concerto di Natale e lo spettacolo “Canditi e mandorle tritate”

Sabato 20 dicembre 2025, Ispra sarà protagonista di due eventi culturali dedicati alle festività natalizie, che coinvolgeranno bambini, famiglie e appassionati di spettacoli teatrali.

Concerto di Natale – In viaggio con la Stella Cometa

Sempre sabato 20 dicembre, alle 10.00, nella Chiesa Parrocchiale di Ispra, i bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Brivio Sagramoso presenteranno il loro concerto natalizio dal titolo In viaggio con la Stella Cometa. Questo evento offrirà una rappresentazione natalizia che vedrà coinvolti i più piccoli in un racconto musicale ispirato alla tradizione cristiana. L’appuntamento è una splendida occasione per festeggiare il Natale insieme alla comunità locale, condividendo la magia della musica e della solidarietà.

Canditi e Mandorle Tritate – Spettacolo teatrale per bambini

Alle 16.30, presso la Sala Serra di Ispra (Salita S. Gabriele 68), la Compagnia Roggero presenterà lo spettacolo teatrale Canditi e Mandorle Tritate di Betty Colombo. Il progetto fa parte della rassegna “Tutti sull’Arca!” e vedrà il ricavato dell’ingresso devoluto al Fondo Angelo Rizzi, che sostiene iniziative benefiche sul territorio. L’ingresso è ad offerta libera, ed è consigliata la prenotazione tramite email all’indirizzo fondoangelorizzi@hotmail.com o telefonando al numero 335/8771173. Un’opportunità per i più piccoli di immergersi in un’atmosfera natalizia magica e coinvolgente.

Due appuntamenti imperdibili per immergersi nello spirito natalizio a Ispra, tra tradizione, cultura e solidarietà.