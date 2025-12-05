A Monteviasco tornano la musica e la magia del Natale

Il Gruppo Amici Monteviasco si prepara a vivere un fine settimana carico di emozione e tradizione. Sabato 6 dicembre alle 11 e 30 la chiesa parrocchiale accoglierà per la prima volta il concerto del Chorus Insubriae – Coro dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, che porterà nel borgo le atmosfere calde e luminose del Natale: un appuntamento speciale, un vero dono per residenti e visitatori. Nel pomeriggio, dalle 14:30, Monteviasco ritroverà un momento particolarmente significativo: il ritorno di Babbo Natale, assente da sette anni.

Il Gruppo Amici Monteviasco, che ha recentemente ripreso le proprie attività, ha voluto restituire alla comunità una tradizione molto amata, resa ancora più preziosa dopo gli anni complessi vissuti dal paese. Babbo Natale attraverserà il borgo insieme ai bambini di Monteviasco, Curiglia, Piero e dei paesi vicini, che lo accompagneranno nella consegna dei doni ai residenti, riportando al Natale il suo valore più autentico: la gioia di condividere.

Alle 15 e 30 l’ex Asilo ospiterà un momento conviviale con panettone, tè caldo e vin brulè, occasione per scambiarsi gli auguri e ritrovare volti amici. È previsto anche un piccolo regalo per tutti i bambini. La giornata si concluderà nel salone dell’asilo con un gioco collettivo aperto a grandi e piccoli. Per tutto il weekend sarà disponibile il calendario fotografico Monteviasco 2026, realizzato dal GAM a sostegno delle attività dell’associazione.

Domenica 7 dicembre, sempre nel salone dell’ex Asilo, è in programma un’iniziativa a sorpresa con il Collettivo di artisti CreatiVA, che per tutto l’anno ha portato in paese novità e arte. Monteviasco, con la sua atmosfera sospesa nel tempo, si prepara così a un Natale che unisce musica e memoria, invitando tutti a vivere una giornata speciale nel cuore delle montagne.