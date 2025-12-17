Albizzate apre le porte della sala comunale per chi non vuole passare il Natale da solo

L’amministrazione comunale di Albizzate apre le porte della Sala Piotti per il giorno di Natale. Un’iniziativa pensata per combattere la solitudine e offrire uno spazio di aggregazione a chi non ha un luogo dove trascorrere la festività o, semplicemente, cerca compagnia. La sala resterà aperta per l’intera giornata del 25 dicembre, diventando un punto di riferimento per la comunità in un momento dell’anno in cui il calore umano è più che mai necessario.

Un luogo contro la solitudine

Il progetto nasce dalla volontà di rispondere a un bisogno spesso silenzioso: quello di chi, per vari motivi, si ritrova solo durante le feste. Non si tratta solo di una questione logistica, ma di creare un’occasione di incontro. La Sala Piotti sarà a disposizione fino a esaurimento posti, offrendo un’alternativa a chi non vuole restare chiuso tra le mura di casa.

L’iniziativa è alla sua prima edizione e rappresenta un esperimento sociale per il Comune. «È il primo Natale che proviamo a mettere a disposizione la sala – spiega Mirko Zorzo, sindaco di Albizzate -. In sostanza, capita spesso che le persone non vogliano restare nella propria abitazione, ma d’altra parte il ristorante può essere costoso e poco leggero. Per questo abbiamo pensato che, finché c’è posto, la sala debba essere aperta a tutti».

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’aspetto relazionale dell’evento: «Pensiamo soprattutto ai solitari, che magari recandosi alla Piotti possono trovare compagnia. Per quest’anno non è previsto il servizio pasti, ma valuteremo come andrà questa prima esperienza per il futuro. Al momento abbiamo già raccolto qualche decina di prenotazioni».

Come partecipare

La giornata del 25 dicembre sarà dunque dedicata alla condivisione. Per chi volesse partecipare o richiedere informazioni, il Comune ha messo a disposizione un contatto diretto. È possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 393.9275373 per riservare il proprio posto. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che desiderano vivere il Natale in una dimensione di comunità e socialità.