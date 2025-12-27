Bardello, auto in fiamme sulla provinciale: salvi donna e bambino
Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo del veicolo, un'automobile a motore termico. Intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la viabilità
Un’auto ha preso fuoco questa mattina, 27 dicembre, lungo la strada provinciale 35 nel territorio del Comune di Bardello.
L’allarme è scattato alle 11.50, quando i vigili del fuoco di Varese sono stati chiamati a intervenire per domare l’incendio che aveva avvolto il veicolo.
A bordo dell’automobile si trovavano una donna e un bambino, che fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando tempestivamente il mezzo prima che le fiamme si propagassero completamente. Entrambi sono rimasti illesi.
I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto con un’autopompa, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante per evitare ulteriori rischi.
Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo del veicolo, un’automobile a motore termico. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e gli accertamenti del caso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.