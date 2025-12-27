Bardello, auto in fiamme sulla provinciale: salvi donna e bambino

Un’auto ha preso fuoco questa mattina, 27 dicembre, lungo la strada provinciale 35 nel territorio del Comune di Bardello.

L’allarme è scattato alle 11.50, quando i vigili del fuoco di Varese sono stati chiamati a intervenire per domare l’incendio che aveva avvolto il veicolo.

A bordo dell’automobile si trovavano una donna e un bambino, che fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando tempestivamente il mezzo prima che le fiamme si propagassero completamente. Entrambi sono rimasti illesi.

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto con un’autopompa, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante per evitare ulteriori rischi.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo del veicolo, un’automobile a motore termico. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità e gli accertamenti del caso.