Bilancio, nuova caserma e diritto allo studio in discussione in Consiglio comunale a Tradate
Il Consiglio è convocato a ridosso delle festività natalizie, lunedì 22 dicembre. Tra i temi principali variazioni di bilancio, aliquote fiscali, aggiornamenti sul Dup -Documento Unico di Programmazione e progetti di sviluppo urbano.
Seduta pre natalizia per il Consiglio comunale di Tradate che è stato convocato per lunedì 22 dicembre alle 21. L’assemblea discuterà una serie di punti rilevanti che toccheranno aspetti cruciali della gestione economica, urbanistica e sociale della città. Tra i temi principali variazioni di bilancio, aliquote fiscali, aggiornamenti sul Dup -Documento Unico di Programmazione e progetti di sviluppo urbano.
Il primo punto all’ordine del giorno riguarda la ratifica di una variazione di bilancio adottata dalla Giunta con carattere di urgenza. Poi il consiglio si concentrerà sulle imposte locali. Il secondo e il terzo punto riguardano rispettivamente l’addizionale comunale Irpef e l’Imu per il 2026. Entrambi i temi prevedono la conferma delle aliquote e delle soglie di esenzione, senza modifiche rispetto agli anni precedenti. l consiglio si occuperà poi dell’approvazione della nota di aggiornamento al Dup per il triennio 2026-2028. Questo documento rappresenta la guida per le azioni future dell’amministrazione e stabilisce le linee programmatiche per lo sviluppo della città. A seguire, sarà discusso e approvato il bilancio di previsione per lo stesso periodo.
Il consiglio esaminerà anche la razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate), adempimento obbligatorio per garantire l’efficienza e la trasparenza nella gestione delle società partecipate dal Comune. Inoltre, si discuterà della verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.
Altro tema rilevante sarà l’acquisizione del tratto di pista ciclabile ubicato in via Monte San Michele. Il consiglio discuterà anche una variante urbanistica che riguarda l’area di via Cremona.
In tema di sicurezza, sarà approvata una modifica al Piano dei Servizi, che prevede la realizzazione di una caserma dei Carabinieri tra via del Carso e via Europa.
Infine, il consiglio comunale si concentrerà sul piano di intervento per il diritto allo studio, con l’approvazione dei progetti relativi all’anno scolastico 2025/2026.
