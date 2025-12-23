Controlli nelle stazioni di Mendrisio e Chiasso, due sequestri di cannabis

Operazione di controllo in grande stile nelle stazioni di Mendrisio e Chiasso, con decine di persone controllate giovedì 18 dicembre.

Al dispositivo, oltre agli agenti della Polizia cantonale, hanno collaborato agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.

L’intervento si è svolto a seguito anche di alcune segnalazioni e puntava in particolare a verificare se c’erano violazioni alla Legge federale sugli stupefacenti: gli approfondimenti hanno riguardato complessivamente 63 persone. Sono stati riscontrati due casi di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, con relativo sequestro di diversi grammi di canapa e derivati.

La cantonale comunica che sono ancora in corso ulteriori approfondimenti sulla posizione di una delle persone controllate.