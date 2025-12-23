Controlli nelle stazioni di Mendrisio e Chiasso, due sequestri di cannabis
Sono state 63 le persone oggetto di approfondimenti. Ancora in corso le verifiche su un caso specifico
Operazione di controllo in grande stile nelle stazioni di Mendrisio e Chiasso, con decine di persone controllate giovedì 18 dicembre.
Al dispositivo, oltre agli agenti della Polizia cantonale, hanno collaborato agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.
L’intervento si è svolto a seguito anche di alcune segnalazioni e puntava in particolare a verificare se c’erano violazioni alla Legge federale sugli stupefacenti: gli approfondimenti hanno riguardato complessivamente 63 persone. Sono stati riscontrati due casi di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, con relativo sequestro di diversi grammi di canapa e derivati.
La cantonale comunica che sono ancora in corso ulteriori approfondimenti sulla posizione di una delle persone controllate.
