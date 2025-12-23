Varese News

Canton Ticino

Controlli nelle stazioni di Mendrisio e Chiasso, due sequestri di cannabis

Sono state 63 le persone oggetto di approfondimenti. Ancora in corso le verifiche su un caso specifico

polizia cantonale

Operazione di controllo in grande stile nelle stazioni di Mendrisio e Chiasso, con decine di persone controllate giovedì 18 dicembre.

Al dispositivo, oltre agli agenti della Polizia cantonale, hanno collaborato agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso.

L’intervento si è svolto a seguito anche di alcune segnalazioni e puntava in particolare a verificare se c’erano violazioni alla Legge federale sugli stupefacenti: gli approfondimenti hanno riguardato complessivamente 63 persone. Sono stati riscontrati due casi di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, con relativo sequestro di diversi grammi di canapa e derivati.

La cantonale comunica che sono ancora in corso ulteriori approfondimenti sulla posizione di una delle persone controllate.

 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.