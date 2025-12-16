Cuccioli Ecologici a Olgiate Olona: sentinelle dal presente al futuro

Il Comune di Olgiate Olona esprime profonda gratitudine a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito al successo del progetto “Cuccioli Ecologici”, realizzato in stretta collaborazione con le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Beato Contardo Ferrini. Un’iniziativa che, edizione dopo edizione, ha coinvolto centinaia di alunni delle classi quarte, trasformandoli in “sentinelle” e custodi attenti dell’ambiente.

Il progetto “Cuccioli Ecologici” è un percorso educativo che accompagna i bambini alla scoperta delle buone pratiche per la tutela del territorio. Dalla raccolta differenziata al rispetto dei parchi, delle strade e degli spazi comuni, ogni anno i piccoli partecipanti, dopo un lavoro in aula e sul campo con insegnanti e operatori, ricevono una simbolica “investitura” che li impegna a osservare, segnalare comportamenti scorretti e promuovere stili di vita sostenibili tra compagni, famiglie e vicinato.

Un progetto che unisce la comunità

Ideatore e instancabile promotore del progetto, “nonno Gigi” De Bortoli ha saputo trasmettere ai bambini, con un linguaggio semplice e appassionato, l’importanza di prendersi cura del mondo che ci è stato affidato, con l’idea che “il mondo è solo in prestito e dobbiamo prendercene cura”. Nel corso degli anni, De Bortoli ha accompagnato personalmente le cerimonie di nomina dei nuovi Cuccioli Ecologici, affiancato da insegnanti e volontari, trasformando questo momento in una vera festa civica dedicata al rispetto dell’ambiente. Quest’anno, il momento è stato arricchito dal supporto di Marina Cattaneo, che ha prestato un prezioso aiuto.

Anche quest’anno si è svolta la cerimonia di investitura dei nuovi Cuccioli Ecologici, alla presenza del Sindaco Giovanni Montano e del Vicesindaco Leonardo Richiusa, di fronte a genitori e familiari che hanno voluto condividere questo momento di impegno civico dei loro figli. La partecipazione attenta e calorosa del pubblico ha confermato quanto il progetto sia ormai parte integrante dell’identità educativa e comunitaria di Olgiate Olona.

Le iniziative ecologiche: impegno continuo

L’impegno per l’ambiente a Olgiate Olona non si ferma all’investitura dei Cuccioli Ecologici. Il progetto si concretizza in una serie di iniziative ecologiche che includono giornate dedicate alla pulizia dei parchi e del territorio, la “Giornata dell’Albero” con le piantumazioni, e altre attività che dimostrano un impegno costante nella cura dell’ambiente. Questi gesti, svolti in continuità nel tempo, sono testimoni di una volontà condivisa di lasciare alle nuove generazioni un ambiente uguale o migliore di come è stato ricevuto.

Un ringraziamento speciale

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Dirigenza e ai docenti dell’Istituto Comprensivo Ferrini, a tutti gli alunni e alle loro famiglie, nonché alle associazioni che hanno affiancato il percorso in questi anni. Un pensiero speciale va a “nonno Gigi”, la cui visione e il cui esempio hanno reso i “Cuccioli Ecologici” un’esperienza di educazione ambientale e di cittadinanza attiva riconosciuta e apprezzata in tutta la Valle Olona.