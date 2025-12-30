Da Turate a Tradate per abbandonare rifiuti nel bosco: beccato e multato con 1.000 euro
L'episodio è avvenuto nella frazione di Abbiate Guazzone, dove un uomo è stato sorpreso a scaricare illegalmente rifiuti di vario genere lungo una stradina sterrata
I controlli contro l’abbandono abusivo dei rifiuti a Tradate non si fermano: l’ultimo caso in via dei Cruscioni, una stradina sterrata che corre tra campi e boscaglia nella frazione di Abbiate Guazzone, dove un cittadino di Turate è stato sorpreso a scaricare rifiuti illegalmente.
A renderlo noto è l’assessore all’Ambiente di Tradate, Vito Pipolo, che ha commentato l’intervento con una frase lapidaria: «Pendolare dell’abbandono proveniente da Turate, beccato. Sanzionato con 1.000 euro più il resto. Null’altro».
Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di tre giorni fa, quando gli agenti della polizia locale hanno intercettato l’uomo mentre lasciava rifiuti in una zona boscosa. Oltre a cartoni, immondizia varia e una boccia di vetro anche un materasso ben arrotolato e fermato con del nastro adesivo.
In aggiunta alla multa da 1.000 euro, per lui anche ulteriori costi previsti per la rimozione e lo smaltimento dei materiali abbandonati.
