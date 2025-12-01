Esordio da record per il Trail Città di Malnate

La prima edizione del Trail Città di Malnate – Walter Coppe Challenge ha superato ogni aspettativa, trasformando la mattinata del 30 novembre 2025 in una grande festa di sport, natura ed emozioni. Più di 220 runner provenienti da numerosi gruppi e associazioni del territorio hanno animato l’evento, confermando l’interesse crescente per il trail running e la vivacità sportiva della comunità.

Il percorso, tecnico ma alla portata di tutti, ha conquistato i partecipanti grazie ai tratti immersi nel verde e alla location accogliente scelta per partenza e arrivo. Un tracciato curato nei dettagli, capace di valorizzare i paesaggi malnatesi e allo stesso tempo offrire una sfida stimolante per gli atleti più esperti.

Uno dei momenti più toccanti è stato il ricordo dedicato a Enzo Pronesti, a un anno dalla sua scomparsa. I suoi figli, la moglie e i nipoti erano presenti per condividere questo omaggio, sottolineando il forte legame tra sport e comunità.

Spazio anche ai gruppi più numerosi, premiati per la loro straordinaria partecipazione: il Gruppo Walter Coppe con 26 iscritti, l’Atletica Valbossa con 16 e i Maratoneti Cassano Magnago con 9.

I gruppi più numerosi

Gruppo Walter Coppe – 26 iscritti

Atletica Valbossa – 16 iscritti

Maratoneti Cassano Magnago – 9 iscritti

Classifiche 2025

Primi 5 uomini

Gabriele Fior – Pettorale 356

Giacomo Talamazzini – Pettorale 129

Filippo Zuanon – Pettorale 152

Mauro Menozzi – Pettorale 306

Jacopo Franzi – Pettorale 388

Prime 5 donne

Ilaria Bianchi – Pettorale 267

Rocio Bermejo – Pettorale 140

Elisabetta De Zulian – Pettorale 132

Elena Soffia – Pettorale 269

Tiziana Favalessa – Pettorale 101

Ordine d’arrivo completo e foto a questo link