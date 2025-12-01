Varese News

Esordio da record per il Trail Città di Malnate

Oltre 220 runner al via per la prima edizione della Walter Coppe Challenge: percorso tecnico, grande partecipazione e un sentito ricordo dedicato a Enzo Pronesti

trail città di malnate

La prima edizione del Trail Città di Malnate – Walter Coppe Challenge ha superato ogni aspettativa, trasformando la mattinata del 30 novembre 2025 in una grande festa di sport, natura ed emozioni. Più di 220 runner provenienti da numerosi gruppi e associazioni del territorio hanno animato l’evento, confermando l’interesse crescente per il trail running e la vivacità sportiva della comunità.

Il percorso, tecnico ma alla portata di tutti, ha conquistato i partecipanti grazie ai tratti immersi nel verde e alla location accogliente scelta per partenza e arrivo. Un tracciato curato nei dettagli, capace di valorizzare i paesaggi malnatesi e allo stesso tempo offrire una sfida stimolante per gli atleti più esperti.

Uno dei momenti più toccanti è stato il ricordo dedicato a Enzo Pronesti, a un anno dalla sua scomparsa. I suoi figli, la moglie e i nipoti erano presenti per condividere questo omaggio, sottolineando il forte legame tra sport e comunità.

Spazio anche ai gruppi più numerosi, premiati per la loro straordinaria partecipazione: il Gruppo Walter Coppe con 26 iscritti, l’Atletica Valbossa con 16 e i Maratoneti Cassano Magnago con 9.

I gruppi più numerosi

Gruppo Walter Coppe – 26 iscritti
Atletica Valbossa – 16 iscritti
Maratoneti Cassano Magnago – 9 iscritti

Classifiche 2025

Primi 5 uomini
Gabriele Fior – Pettorale 356
Giacomo Talamazzini – Pettorale 129
Filippo Zuanon – Pettorale 152
Mauro Menozzi – Pettorale 306
Jacopo Franzi – Pettorale 388

Prime 5 donne
Ilaria Bianchi – Pettorale 267
Rocio Bermejo – Pettorale 140
Elisabetta De Zulian – Pettorale 132
Elena Soffia – Pettorale 269
Tiziana Favalessa – Pettorale 101

Ordine d’arrivo completo e foto a questo link

Pubblicato il 01 Dicembre 2025
