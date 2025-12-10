Giochi, cioccolata e tutta la magia del Natale al Parco San Martino di Mozzate

Domenica 14 dicembre l’atmosfera natalizia prende vita a Mozzate con il ritorno del “Villaggio di Babbo Natale“, l’appuntamento organizzato al Parco di via San Martino per un pomeriggio di festa con giochi, musica dal vivo, dolci sorprese e l’accensione dell’albero di Natale.

L’apertura del parco è prevista alle 15.15, mentre alle 15.30 è atteso l’arrivo della “sorpresa”… che ha tutta l’aria di essere Babbo Natale in persona, pronto a raccogliere le letterine dei bambini e a regalare sorrisi. Alle 16.30, uno dei momenti più suggestivi: l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da un’atmosfera da fiaba.

Alle 17.30 è prevista la chiusura dell’evento, ma fino ad allora non mancheranno giochi, musica e dolci momenti da condividere in famiglia.

La giornata sarà accompagnata dalle voci del coro Gospel Confusion Vocal Ensemble, che porterà nel parco le armonie natalizie più amate. L’organizzazione dei giochi è invece affidata al gruppo dei ragazzi del rione Solaro, protagonisti attivi dell’animazione.

Per tutti i bambini che parteciperanno, il rione Solaro offrirà una tazza di cioccolata calda, per riscaldarsi tra un gioco e l’altro. Sarà inoltre attivo uno stand gastronomico con specialità natalizie, per rendere ancora più gustosa la giornata.