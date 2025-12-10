Mozzate
Giochi, cioccolata e tutta la magia del Natale al Parco San Martino di Mozzate
Al parco di via San Martino domenica 14 dicembre un pomeriggio di festa con giochi, musica dal vivo, dolci sorprese e l’accensione dell’albero di Natale
14 Dicembre 2025
Domenica 14 dicembre l’atmosfera natalizia prende vita a Mozzate con il ritorno del “Villaggio di Babbo Natale“, l’appuntamento organizzato al Parco di via San Martino per un pomeriggio di festa con giochi, musica dal vivo, dolci sorprese e l’accensione dell’albero di Natale.
L’apertura del parco è prevista alle 15.15, mentre alle 15.30 è atteso l’arrivo della “sorpresa”… che ha tutta l’aria di essere Babbo Natale in persona, pronto a raccogliere le letterine dei bambini e a regalare sorrisi. Alle 16.30, uno dei momenti più suggestivi: l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da un’atmosfera da fiaba.
Alle 17.30 è prevista la chiusura dell’evento, ma fino ad allora non mancheranno giochi, musica e dolci momenti da condividere in famiglia.
La giornata sarà accompagnata dalle voci del coro Gospel Confusion Vocal Ensemble, che porterà nel parco le armonie natalizie più amate. L’organizzazione dei giochi è invece affidata al gruppo dei ragazzi del rione Solaro, protagonisti attivi dell’animazione.
Per tutti i bambini che parteciperanno, il rione Solaro offrirà una tazza di cioccolata calda, per riscaldarsi tra un gioco e l’altro. Sarà inoltre attivo uno stand gastronomico con specialità natalizie, per rendere ancora più gustosa la giornata.