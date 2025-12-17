Il tour di Patty Pravo passa da Varese, ecco le date del 2026
Il nuovo “Opera Tour” si svolgerà nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. La seconda data del tour è per 10 aprile 2026 a Varese (Teatro Intred)
Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. La seconda data del tour è per 10 aprile 2026 a Varese (Teatro Intred).
I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 18 dicembre sui circuiti di prevendita abituali. Produzione di Antonio Colombi. Il calendario completo e aggiornato sarà disponibile sui canali ufficiali dell’artista.
Patty Pravo presenterà il brano “Opera” alla 76esima edizione del Festival di Sanremo; sarà la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. A dirigere l’orchestra, il Maestro Valter Sivilotti. “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo, farà parte del nuovo album di inediti dell’artista (il ventinovesimo della sua carriera) in uscita a marzo 2026 per Nar International – Ada/Warner Music Italy. L’album conterrà anche i due singoli pubblicati nel 2025: “Ho provato tutto” (scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara) e “Ratatan” (scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, e prodotto da Taketo Gohara e Marquis).
Da sei decenni protagonista indiscussa della canzone italiana, anche grazie al suo stile e vocalità inconfondibili, e a una personalità anticonformista, libera e sempre all’avanguardia, Patty Pravo ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La peculiare timbrica bassa e sensuale, le provocazioni e gli eccessi l’hanno resa un’icona di trasgressione. Artista raffinata e innovativa, ha sempre seguito ostinatamente il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. Hanno scritto per lei i più grandi autori italiani, e nel corso della sua lunghissima carriera ha venduto più di 120 milioni di dischi.
PATTY PRAVO – OPERA TOUR
-
08 APRILE 2026 – FIRENZE | TEATRO VERDI
-
10 APRILE 2026 – VARESE | TEATRO INTRED
-
12 APRILE 2026 – TORINO | TEATRO COLOSSEO
-
20 APRILE 2026 – BOLOGNA | TEATRO EUROPAUDITORIUM
-
06 MAGGIO 2026 – MILANO | TEATRO ARCIMBOLDI
-
08 MAGGIO 2026 – CREMONA | TEATRO INFINITY 1
-
10 MAGGIO 2026 – BERGAMO | CHORUSLIFE ARENA
-
14 MAGGIO 2026 – PADOVA | GRAN TEATRO GEOX
-
17 MAGGIO 2026 – ROMA | TEATRO BRANCACCIO
Biglietti disponibili sui circuiti di prevendita abituali
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.