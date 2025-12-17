Il tour di Patty Pravo passa da Varese, ecco le date del 2026

Patty Pravo annuncia il nuovo “Opera Tour” nei principali teatri italiani a partire dall’8 aprile 2026. La seconda data del tour è per 10 aprile 2026 a Varese (Teatro Intred).

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 18 dicembre sui circuiti di prevendita abituali. Produzione di Antonio Colombi. Il calendario completo e aggiornato sarà disponibile sui canali ufficiali dell’artista.

Patty Pravo presenterà il brano “Opera” alla 76esima edizione del Festival di Sanremo; sarà la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. A dirigere l’orchestra, il Maestro Valter Sivilotti. “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo, farà parte del nuovo album di inediti dell’artista (il ventinovesimo della sua carriera) in uscita a marzo 2026 per Nar International – Ada/Warner Music Italy. L’album conterrà anche i due singoli pubblicati nel 2025: “Ho provato tutto” (scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara) e “Ratatan” (scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, e prodotto da Taketo Gohara e Marquis).

Da sei decenni protagonista indiscussa della canzone italiana, anche grazie al suo stile e vocalità inconfondibili, e a una personalità anticonformista, libera e sempre all’avanguardia, Patty Pravo ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La peculiare timbrica bassa e sensuale, le provocazioni e gli eccessi l’hanno resa un’icona di trasgressione. Artista raffinata e innovativa, ha sempre seguito ostinatamente il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda. Hanno scritto per lei i più grandi autori italiani, e nel corso della sua lunghissima carriera ha venduto più di 120 milioni di dischi.

PATTY PRAVO – OPERA TOUR

08 APRILE 2026 – FIRENZE | TEATRO VERDI

10 APRILE 2026 – VARESE | TEATRO INTRED

12 APRILE 2026 – TORINO | TEATRO COLOSSEO

20 APRILE 2026 – BOLOGNA | TEATRO EUROPAUDITORIUM

06 MAGGIO 2026 – MILANO | TEATRO ARCIMBOLDI

08 MAGGIO 2026 – CREMONA | TEATRO INFINITY 1

10 MAGGIO 2026 – BERGAMO | CHORUSLIFE ARENA

14 MAGGIO 2026 – PADOVA | GRAN TEATRO GEOX

17 MAGGIO 2026 – ROMA | TEATRO BRANCACCIO

