Jerago con Orago, strada chiusa per la caduta di un palo
Vigili del fuoco e carabinieri sul posto. Traffico deviato per consentire la messa in sicurezza dell’area
Intervento in corso nel pomeriggio di martedì 9 dicembre a Jerago con Orago in via Dante (zona Eurospin) per la caduta di un palo dell’illuminazione pubblica abbattuto da un mezzo pesante, che ha costretto alla chiusura temporanea della strada interessata.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico. La viabilità è stata temporaneamente deviata per consentire l’intervento in sicurezza dei soccorritori.
La causa del crollo del palo è in fase di accertamento. Nessuna persona risulta ferita al momento.
Grazie a Daniele Venegoni per la foto
