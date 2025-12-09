Varese News

Gallarate/Malpensa

Jerago con Orago, strada chiusa per la caduta di un palo

Vigili del fuoco e carabinieri sul posto. Traffico deviato per consentire la messa in sicurezza dell’area

Generico 08 Dec 2025

Intervento in corso nel pomeriggio di martedì 9 dicembre a Jerago con Orago in via Dante (zona Eurospin) per la caduta di un palo dell’illuminazione pubblica abbattuto da un mezzo pesante, che ha costretto alla chiusura temporanea della strada interessata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico. La viabilità è stata temporaneamente deviata per consentire l’intervento in sicurezza dei soccorritori.

La causa del crollo del palo è in fase di accertamento. Nessuna persona risulta ferita al momento.

Grazie a Daniele Venegoni per la foto

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.