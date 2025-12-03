Varese News

Laveno Mombello e Cerro si trasformano nel “Paese dei Presepi”

Alla sua prima edizione, un itinerario natalizio che intreccia arte, fede e tradizione tra le vie del paese

particolare del presepe domotico di Laveno M.

Laveno Mombello e Cerro si preparano a vivere un Natale carico di atmosfera e suggestione con la prima edizione de “Il Paese dei Presepi – Itinerario nella tradizione e nell’arte del Natale”, iniziativa promossa dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro, in collaborazione con la Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa e con il patrocinio del Comune.

Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, le vie, le vetrine, i cortili e gli scorci più caratteristici di Laveno, Mombello e Cerro ospiteranno un percorso diffuso dedicato al Presepe, simbolo senza tempo della tradizione natalizia.

Attività commerciali, associazioni, famiglie e appassionati daranno vita a una ricca esposizione di Presepi, un vero e proprio mosaico comunitario in cui arte, fede e creatività si intrecciano per celebrare le feste in modo condiviso. Per accompagnare i visitatori lungo l’itinerario, sarà disponibile una mappa dedicata con l’indicazione di tutte le installazioni.

La mappa (disponibile già QUI) sarà pubblicata sulle pagine social della Pro Loco e distribuita in formato cartaceo in diversi punti del territorio: attività commerciali, chiese, sedi associative e altri luoghi pubblici, così da essere facilmente reperibile da chiunque desideri vivere l’esperienza completa del percorso.

Con questa iniziativa, la Pro Loco e la Comunità Pastorale inaugurano una tradizione destinata a crescere negli anni, valorizzando il territorio e rafforzando il senso di appartenenza della comunità. “Il Paese dei Presepi” vuole essere un invito a riscoprire la magia del Natale passeggiando tra luci, scorci suggestivi e interpretazioni creative del Presepe.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
