Nel cuore di Travedona splende l’albero di Natale della Pro loco

Domenica sera l'accensione dell'installazione accanto alla chiesa di San Vito. Un momento per per dare il benvenuto alle feste insieme

albero natale travedona

Anche a Travedona Monate si comincia a sentire lo spirito del Natale. Domenica 7 dicembre si è acceso il grande albero di Natale, che i volontari della Pro loco hanno allestito nella piazza accanto alla chiesa di San Vito.

Un momento di festa per tanti cittadini di Travedona, arrivati nel cuore del paese celebrare insieme l’inizio del periodo natalizio.

albero natale travedona
Il nuovo albero di Natale nel centro di Travedona visto dall’alto

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
