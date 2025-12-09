Nel cuore di Travedona splende l’albero di Natale della Pro loco
Domenica sera l'accensione dell'installazione accanto alla chiesa di San Vito. Un momento per per dare il benvenuto alle feste insieme
Anche a Travedona Monate si comincia a sentire lo spirito del Natale. Domenica 7 dicembre si è acceso il grande albero di Natale, che i volontari della Pro loco hanno allestito nella piazza accanto alla chiesa di San Vito.
Un momento di festa per tanti cittadini di Travedona, arrivati nel cuore del paese celebrare insieme l’inizio del periodo natalizio.
Il nuovo albero di Natale nel centro di Travedona visto dall’alto
