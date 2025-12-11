Orino si colora con la “Pedalata di Babbo Natale”

C’è la “Pedalata di Babbo Natale” nell’agenda degli appassionati di ciclismo per il prossimo fine settimana. Domenica 14 dicembre, a Orino, torna l’appuntamento per una “sgambata” in compagnia grazie all’organizzazione di Ciclovarese in collaborazione con la Società Ciclistica Orinese.

La manifestazione, che si tiene da una decina d’anni, è aperta e libera a tutti: il ritrovo (alle 9,30) e la partenza (alle 10,30) sono fissati al centro sportivo Toposport di via San Lorenzo; l’iscrizione è gratuita e al termine della pedalata è prevista una fetta di panettone per i partecipanti.

La pedalata del 14 chiuderà un fine settimana che prevede altri due appuntamenti legati alle biciclette, sempre a firma Ciclovarese: in via Staurenghi a Varese, nella sede di Ottica Zago, resta visitabile (fino al 12 gennaio) il “presepe del ciclismo” nel quale oltre alla Natività trovano posto ben 90 miniature di corridori. Tra gli altri ci sono quelli dei due campionissimi varesini d’epoca, Luigi Ganna e Alfredo Binda, oltre ai vari Saronni e Moser, Merckx e Coppi, Bugno, Baldini, Baronchelli e tanti ancora.

Sabato 13 invece a Gavirate ci saranno una serie di iniziative allestite nel centro storico in via Garibaldi. Dalle 9 alle 16 è previsto il “Natale di Ciclovarese”, un raduno a concentramento per ciclisti (ovvero con arrivo nel luogo dell’evento, raggiunto dagli appassionati a partire da diverse località) che, una volta arrivati, troveranno un’esposizione di oggetti e libri a tema.