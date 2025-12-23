Quattrocento Babbi Natale hanno corso la Babbo Runn 2025 a Busto Garolfo

Più di 400 partecipanti, famiglie, bambini, runner, camminatori e tanti Babbi Natale hanno animato domenica 21 dicembre le strade di Busto Garolfo per la Babbo Runn 2025, trasformando una camminata natalizia in una vera e propria giornata di festa. Un successo di partecipazione e di clima che ha confermato come l’evento sia ormai diventato un appuntamento atteso e condiviso, capace di unire sport, festa e beneficenza.

Galleria fotografica La Babbo runn a Busto Garolfo 4 di 7

Organizzata dalla ASD Running Bustese, con la collaborazione dell’Asd Bumbasina Run di Busto Arsizio («che ci ha portato visibilità e ulteriore partecipazione» sottolinea Paolo Sangregorio, presidente della Running Bustese), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets, la Babbo Runn si è confermata una manifestazione davvero aperta a tutti: partecipazione gratuita per le persone con disabilità e per i più giovani, percorso accessibile, aree chiuse al traffico per tutta la durata dell’evento e un programma pensato per accogliere l’intera popolazione.

Dal punto di vista sportivo, a tagliare per primi il traguardo nelle rispettive competizioni sono stati Andrea Soffientini e Martina Cimnaghi. Ma, accanto alla corsa e alla camminata ludico-motoria, a cui hanno preso parte alcuni ragazzi diversamente abili della Rsd Padre Crespi di Legnano, il cuore dell’iniziativa è stato ancora una volta la solidarietà.

L’edizione 2025 ha sostenuto Associazione Christian Ets, nata nel 1998 e impegnata nella realizzazione di progetti sanitari e sociali nei contesti più fragili del mondo (come il dispensario medico nella baraccopoli di Kariobangi a Nairobi) oltre che in iniziative di sensibilizzazione alla giustizia sociale sul territorio, e Le Sfumature di Alessia, che porta avanti l’eredità di Alessia Stefanoni, scomparsa a 23 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia, raccogliendo fondi e materiali a sostegno dei reparti oncologici, dei pazienti e del personale sanitario.

La Babbo Runn si è protratta per tutta la mattinata trasformando i piazzali della Bcc e le aree adiacenti in un grande spazio di incontro e animazione. Le scuole elementari hanno allestito laboratori artistici gratuiti per i bambini, mentre non sono mancati momenti di animazione natalizia, musica diffusa da Open Space Radio e la presenza dello speaker Davide Bogno di Zelig, che ha accompagnato i diversi momenti della giornata.

Nel corso della mattinata sono stati anche distribuiti giochi ai bambini, offerti dai commercianti di Busto Garolfo e consegnati da Babbo Natale “in persona”; una parte dei giochi rimasti sarà destinata ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali della zona. La Banda Santa Cecilia ha suonato musiche natalizie dal carro di Natale, mentre l’area centrale della piazza ha ospitato gazebo dedicati alle attività commerciali del territorio.

A chiudere la manifestazione, gli Alpini hanno cucinato una risottata per tutti i partecipanti; il Milan Club, presente lungo il percorso a sostegno dell’organizzazione, ha anche curato il ristoro intermedio e la distribuzione del tè caldo; l’Inter Club ha servito pane con salame e vin brulé; la Pro Loco ha contribuito con bevande calde e caffè; Ccr Insieme Ets ha offerto panettone e pandoro e, infine, Gruppo San Rocco con il gemellaggio, Hakuna Matata e Genitori per la promozione umana hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

A sottolineare la portata dell’iniziativa è Paolo Sangregorio: «È stata una manifestazione riuscitissima, una giornata vera di festa e partecipazione. Sono state tantissime le attività che hanno animato il prima e il dopo corsa e che hanno reso la Babbo Runn un evento aperto, dinamico e coinvolgente per tutti. Il ringraziamento mio personale e della Running Bustese va innanzitutto alla Protezione Civile, pilastro fondamentale per l’organizzazione e la sicurezza, e poi a tutti coloro che hanno contribuito. Un grazie sentito va anche a tutti gli sponsor che hanno creduto nell’evento: AMP AfterMarket Parts, PSG Energy System, Carlo Barni Elettrodomestici, Eko Impianti Fotovoltaici, Edilcomfort, Farmacia Comunale di Busto Garolfo, Bombari Emporio Carni, Sora, Officina Fratelli Ferrari, Pagani Graziano, Tutto Strade, Solo Italia, Nuovergie Gas e Luce, E-bike Travel, Birrificio di Legnano, Lattoneria Pinciroli, Coop Lombardia area soci, Erboristeria Erba Sole, Caffè Gourmand, Ensinger, Creative Box, R.P.A. Servizi Ecologici, la dottoressa Sara Tronca Odontoiatra, Boutique del Fiore e Centro Porta Odontoiatria. Ognuno è stato indispensabile per la riuscita di questo evento».

Durante le premiazioni, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, ha commentato: «Quella di oggi è l’immagine più autentica di una comunità che sa mettersi insieme. La Babbo Runn dimostra che, quando istituzioni, associazioni, volontari, imprese e cittadini lavorano nella stessa direzione, una giornata di festa può diventare un gesto concreto di attenzione verso gli altri. Come banca di comunità, siamo orgogliosi di sostenere e accompagnare iniziative come questa».

Il valore della manifestazione è stato richiamato anche in serata, durante il Concerto di Natale nella sala Don Besana, quando il sindaco di Busto Garolfo, Giovanni Rigiroli, ha detto: «Ringrazio e faccio un applauso a tutti per il grande impegno e la grande organizzazione di questa Babbo Runn: complimenti e grazie di cuore».