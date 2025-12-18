Un flash mob per dare voce al diritto al sollievo: a Varese un’iniziativa per le cure palliative

Il 20 dicembre, alle ore 11, in Piazza Carducci a Varese si terrà un flash mob per sensibilizzare sul diritto al sollievo, alla cura e alla dignità, attraverso il tema delle cure palliative. L’evento, organizzato dall’Associazione di volontariato Sulle AliODV, vuole portare all’attenzione pubblica l’importanza di garantire a tutti l’accesso alle cure palliative, spesso trascurato nel dibattito sociale.

Il flash mob vedrà un gruppo di persone iniziare a raccontare le cure palliative, poi altri partecipanti si uniranno, creando un coro crescente per affermare la centralità della cura per ogni individuo.

Cure palliative: un diritto di tutti

Questo diritto non riguarda solo i malati terminali, ma è un tema che abbraccia ogni individuo che si trova ad affrontare una sofferenza fisica ed emotiva, facendo della dignità della persona il suo principio fondante. Il flash mob sarà breve, ma denso di significato, e permetterà a chi partecipa di riflettere sull’importanza di garantire a ogni persona, a ogni malato, la possibilità di ricevere cure che non solo leniscono il dolore, ma restituiscono la dignità.