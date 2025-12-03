Una serata speciale a Varese per celebrare i 90 anni dello stadio “Franco Ossola”

Lo stadio “Franco Ossola”, inaugurato nel 1935 e diventato negli anni uno dei simboli sportivi più riconoscibili di Varese, si prepara a essere festeggiato con una serata interamente dedicata alla sua storia e ai suoi protagonisti. L’appuntamento è per martedì 9 dicembre 2025 alle 18.45, nella Sala Giuseppe Montanari di via dei Bersaglieri 1, con una ricca scaletta di ospiti, testimonianze, immagini e contenuti speciali.

La struttura di Masnago è inoltre, nelle ultime ore, al centro del dibattito politico dopo l’ordine del giorno del consigliere comunale Luca Boldetti nel quale chiede se il Comune non faccia meglio a vendere la struttura ai privati. L’attuale proprietà del Varese Footoball Club, ormai due anni fa, ha presentato una proposta per riqualificare la struttura con la “legge Stadi”, che permette a privati di intervenire con soldi propri – quindi senza esborsi delle istituzioni – su centri sportivi in cambio della gestione a lungo termine. Palazzo Estense ha approvato la proposta ma l’iter continua a essere lungo e stagnante.

Tornando alla serata, l’iniziativa nasce da un’idea del giornalista Vito Romaniello, direttore di GiocaBetTv, che da anni racconta gli stadi come luoghi identitari delle città italiane. «Ormai da tre anni faccio podcast e racconto le città a partire dagli stadi. Anche quando parti con l’aereo la prima cosa che si vede sono gli stadi, è una prerogativa di tutte le città. Vado in giro per l’Italia e poi qualcuno mi dice che non parlo mai di Varese, che è la mia città. Così ho deciso di iniziare questo progetto. È inoltre il momento storico giusto per questo tema perché in Italia il tema stadi è particolarmente sentito».

L’idea si è consolidata negli ultimi mesi, a partire da Glocal. «Quando al Festival del Giornalismo di Varese abbiamo mostrato l’anteprima di “Fattore campo”, ho dato il via anche a questo progetto sull’impianto di Masnago. Probabilmente siamo i primi a festeggiare il compleanno di uno stadio. Quest’anno, con l’inizio della nuova stagione calcistica, ogni settimana nel mio programma per Rete55 faccio un servizio sul “Franco Ossola” e così arriviamo di slancio alla grande festa del 9 dicembre, che sarà in collaborazione con Rete55 e VareseSport».

Ospiti e contenuti della serata

Alla celebrazione prenderanno parte numerose figure del mondo sportivo e istituzionale. Attesi il sindaco Davide Galimberti, il patron del Varese Football Club Antonio Rosati, il presidente degli Skorpions e Sergio Gianoli, che ripercorrerà le grandi gare internazionali ospitate dal velodromo intitolato a Luigi Ganna, parte integrante della storia del complesso sportivo.

La serata sarà divisa in tre momenti: si partirà dagli Skorpions e il football americano, poi con Sergio Gianoli si ripercorreranno i grandi eventi mondiali legati al ciclismo sul velodromo “Luigi Ganna” e infine la grande pagina sul calcio con video, con saluti e testimonianze di atleti che hanno lasciato il segno e festeggiato al “Franco Ossola”.

Tra gli ospiti più attesi, ci sarà anche il figlio di Pietro Anastasi, per celebrare la storica vittoria del Varese per 5-0 contro la Juventus del febbraio 1968, uno dei momenti più iconici della storia biancorossa. Spazio anche alle emozioni e alla creatività: durante l’evento sarà presentata una canzone inedita dedicata ai 90 anni dello stadio, accompagnata da immagini dei grandi festeggiamenti e dei momenti simbolici vissuti sugli spalti e sul campo.