Uno striscione contro il chiosco di Cerro di Laveno: “Abbasso l’ecomostro”
Continua la protesta promossa dal comitato Frazione Cerro contro il nuovo chiosco voluto dall'amministrazione comunale e posizionato sulla spiaggia che affaccia sul Molo Sironi
Uno striscione affisso sulla recinzione del nuovo chiosco di Cerro di Laveno con la scritta “Abbasso l’ecomostro. Viva il paesaggio libero” e 1600 firme raccolte. Continua la protesta promossa dal comitato Frazione Cerro contro il nuovo chiosco voluto dall’amministrazione comunale e posizionato sulla spiaggia che affaccia sul Molo Sironi.
(Foto sopra dal gruppo Frazione Cerro di Facebook)
Il comitato è nato a luglio da un gruppo di residenti del borgo contrari all’installazione della struttura perché deturpa il paesaggio. La foto è postata nella giornata di mercoledì 16 dicembre sulla pagina Facebook del gruppo dove si legge:
“Nuovamente grazie alle più di 1600 persone che hanno sottoscritto questa petizione. Grazie a voi che avete ritenuto che la bellezza andasse protetta dalla mediocrità, dall’inconsistenza, dalla mancanza di consapevolezza, dall’indifferenza, dal “ma si, tanto dopo si abituano…”.
Grazie a voi, che avete pensato che valesse la pena di proteggere dalla triste banalità anche solo con un piccolo pezzo di bellezza semplice, senza sfarzo ma capace di dare gioia a chi ne riconosce il valore. La bellezza si perde a piccoli pezzi, la libertà a piccoli pezzi, la democrazia a piccoli pezzi…è imperativo provarci…a stare interi. Grazie di cuore per averci provato con noi!”
È possibile firmare la petizione promossa sul sito: https://c.org/z5qf595h8v
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.