Uno striscione contro il chiosco di Cerro di Laveno: “Abbasso l’ecomostro”

Continua la protesta promossa dal comitato Frazione Cerro contro il nuovo chiosco voluto dall'amministrazione comunale e posizionato sulla spiaggia che affaccia sul Molo Sironi

manifesto cerro di laveno

Uno striscione affisso sulla recinzione del nuovo chiosco di Cerro di Laveno con la scritta “Abbasso l’ecomostro. Viva il paesaggio libero” e 1600 firme raccolte. Continua la protesta promossa dal comitato Frazione Cerro contro il nuovo chiosco voluto dall’amministrazione comunale e posizionato sulla spiaggia che affaccia sul Molo Sironi.

Il comitato è nato a luglio da un gruppo di residenti del borgo   contrari all’installazione della struttura perché deturpa il paesaggio. La foto è postata nella giornata di mercoledì 16 dicembre sulla pagina Facebook del gruppo dove si legge:

“Nuovamente grazie alle più di 1600 persone che hanno sottoscritto questa petizione. Grazie a voi che avete ritenuto che la bellezza andasse protetta dalla mediocrità, dall’inconsistenza, dalla mancanza di consapevolezza, dall’indifferenza, dal “ma si, tanto dopo si abituano…”.

Grazie a voi, che avete pensato che valesse la pena di proteggere dalla triste banalità anche solo con un piccolo pezzo di bellezza semplice, senza sfarzo ma capace di dare gioia a chi ne riconosce il valore. La bellezza si perde a piccoli pezzi, la libertà a piccoli pezzi, la democrazia a piccoli pezzi…è imperativo provarci…a stare interi.  Grazie di cuore per averci provato con noi!” 

È possibile firmare la petizione promossa sul sito: https://c.org/z5qf595h8v

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
