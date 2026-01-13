Varese News

Aperto il bando per la gestione della Casa Rossa di Villa Frua a Laveno

Pubblicato sul sito ufficiale il bando per la gestione della porzione di edificio all'interno del cortile della sede comunale

Aperto il bando per la gestione della Casa Rossa di Villa Frua di Laveno Mombello. Dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato parte della sede comunale e del borgo, l’amministrazione ha pubblicato sul sito ufficiale l’avviso pubblico per la concessione di parte dello stabile. La porzione di edificio all’interno del cortile di palazzo comunale dipinta di rosso sulla sua parte esterna.

Come si legge nella manifestazione di interesse, il bando è attivo: “per la selezione degli operatori economici interessati concessione di bene pubblico per l’attività di pubblico esercizio bar / ristorante con il completamento ed allestimento della sistemazione interna della porzione di Villa De Angeli Frua denominata “Casa Rossa””.

Fin dall’inizio dei lavori seguiti al bando “Borghi” di Regione Lombardia, infatti, la Casa Rossa nel cortile di palazzo comunale, ha sempre avuto la destinazione di attività di pubblico esercizio. Ora è stato aperto il bando. La concessione avrà la durata di 10 anni.

Nel frattempo sono state già assegnate le gestioni per i tre nuovi chioschi del comune, quello al parco delle Torrazze, quello al Gaggetto e il contestato chiosco di Cerro.

[1415981] la Casa Rossa durante i lavori del 2023

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
