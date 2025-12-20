Varese News

Varesina e Castellanzese chiudono l’anno contro Caldiero e Virtus CiseranoBergamo

Domenica 21 dicembre alle 14.30 fenici e neroverdi scenderanno in campo per l’ultima gara del girone di andata e del 2025. La squadra di Spilli affronta i veneti, mentre quella di Del Prato i bergamaschi

Domenica 21 dicembre alle 14.30 il Girone B di Serie D scenderà in campo per disputare le gare, valide per la diciassettesima giornata, l’ultima del girone di andata. Varesina e Castellanzese saranno impegnate tra le mura amiche e cercheranno di ottenere dei buoni risultati dopo i rispettivi stop nell’ultimo turno disputato. Le fenici riceveranno il Caldiero Terme, mentre i neroverdi se la vedranno con la Virtus Ciserano Bergamo.

VARESINA – CALDIERO TERME

La Varesina scenderà in campo contro il Caldiero Terme per l’ultima gara del 2025 e dovrà cercare di chiudere al meglio il girone di andata, perchè sarà fondamentale muovere la classifica dopo l’ennesima sconfitta stagionale subita nella trasferta di Breno. In Val Camonica i rossoblù hanno rimediato una pesante e bruciante delusione, la seconda consecutiva dopo quella contro il Milan Futuro. La situazione di classifica ora è tutt’altro che incoraggiante perchè le fenici sono ferme a 13 punti al quartultimo posto, a +1 su Vogherese e Pavia e a +3 sul fanalino di coda Nuova Sondrio. La zona salvezza dista già 6 punti. Dall’altra parte arriva il Caldiero Terme allenato da mister Cristian Soave, rimasto alla guida anche dopo l’avventura in Serie C dell’anno scorso conclusasi con la retrocessione ai playout. Per la compagine della provincia di Verona non è stato un girone di andata facile, perchè i gialloverdi hanno raccolto solamente 20 punti, 7 in più della Varesina, e nelle ultime 3 uscite ha ottenuto solamente un punto per via delle sconfitte contro Sondrio e Villa Valle e il pareggio dell’ultimo turno contro la Vogherese arrivato al termine del recupero. Tra le fila dei veneti milita Mattia Mauri che ha disputato metà della scorsa stagione in rossoblù per poi passare in estate ai gialloverdi. Tra le due compagini ci sono solo 2 precedenti, entrambi disputati nella stagione 2023-2024 e vinti dalla squadra veneta (1-0 e 2-0).

CASTELLANZESE – VIRTUS CISERANO BERGAMO

La Castellanzese è chiamata a ripartire subito dopo lo stop esterno contro il Milan Futuro, una gara che ha comunque confermato il buon momento dei neroverdi, capaci di offrire l’ennesima prestazione positiva impreziosita dal primo gol stagionale di Antonio Guerrisi. I ragazzi di mister Ivan Del Prato, che nell’occasione ritrova la sua ex squadra allenata per cinque stagioni, vogliono chiudere l’anno solare con una vittoria davanti al proprio pubblico, conquistando tre punti preziosi prima della sosta natalizia. Di fronte ci sarà una Virtus CiseranoBergamo in salute, attualmente settima in classifica con 24 punti a sole 3 lunghezze dai neroverdi e reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Pavia. Un risultato che ha allungato a cinque la striscia di risultati utili consecutivi per la squadra di mister Valenti, con quattro vittorie e un pareggio. A trascinare i rossoblù c’è Daniele Viscardi, capocannoniere interno con 6 reti in 16 presenze, una delle quali su calcio di rigore. Quello in programma sarà il sesto confronto in Serie D tra le due formazioni: il bilancio sorride leggermente alla Virtus, con tre successi contro i due della Castellanzese.

17° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Brusaporto – Oltrepò, Leon – Casatese, CASTELLANZESE – VIRTUS CBG, Sondrio – Caratese, Pavia – Chievo, Scanzorosciate – Real Calepina, VARESINA – CALDIERO TERME,  Villa Valle – Breno, Vogherese – Milan Futuro.

CLASSIFICA

Caratese 34, Brusaporto 31, Casatese e Chievo 29, Milan Futuro 27, Villa Valle 26, Virtus CGB 24, Leon 23, CASTELLANZESE e Breno 21, Caldiero 20, Oltrepò (-1) 19, Scanzorosciate 17, Real Calepina 14, VARESINA 13, Vogherese e Pavia 12, Sondrio 10.

di
Pubblicato il 20 Dicembre 2025
