Varesina e Castellanzese chiudono l’anno contro Caldiero e Virtus CiseranoBergamo

Domenica 21 dicembre alle 14.30 il Girone B di Serie D scenderà in campo per disputare le gare, valide per la diciassettesima giornata, l’ultima del girone di andata. Varesina e Castellanzese saranno impegnate tra le mura amiche e cercheranno di ottenere dei buoni risultati dopo i rispettivi stop nell’ultimo turno disputato. Le fenici riceveranno il Caldiero Terme, mentre i neroverdi se la vedranno con la Virtus Ciserano Bergamo.

VARESINA – CALDIERO TERME

La Varesina scenderà in campo contro il Caldiero Terme per l’ultima gara del 2025 e dovrà cercare di chiudere al meglio il girone di andata, perchè sarà fondamentale muovere la classifica dopo l’ennesima sconfitta stagionale subita nella trasferta di Breno. In Val Camonica i rossoblù hanno rimediato una pesante e bruciante delusione, la seconda consecutiva dopo quella contro il Milan Futuro. La situazione di classifica ora è tutt’altro che incoraggiante perchè le fenici sono ferme a 13 punti al quartultimo posto, a +1 su Vogherese e Pavia e a +3 sul fanalino di coda Nuova Sondrio. La zona salvezza dista già 6 punti. Dall’altra parte arriva il Caldiero Terme allenato da mister Cristian Soave, rimasto alla guida anche dopo l’avventura in Serie C dell’anno scorso conclusasi con la retrocessione ai playout. Per la compagine della provincia di Verona non è stato un girone di andata facile, perchè i gialloverdi hanno raccolto solamente 20 punti, 7 in più della Varesina, e nelle ultime 3 uscite ha ottenuto solamente un punto per via delle sconfitte contro Sondrio e Villa Valle e il pareggio dell’ultimo turno contro la Vogherese arrivato al termine del recupero. Tra le fila dei veneti milita Mattia Mauri che ha disputato metà della scorsa stagione in rossoblù per poi passare in estate ai gialloverdi. Tra le due compagini ci sono solo 2 precedenti, entrambi disputati nella stagione 2023-2024 e vinti dalla squadra veneta (1-0 e 2-0).

CASTELLANZESE – VIRTUS CISERANO BERGAMO