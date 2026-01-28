Varese News

Al via i lavori per l’ampliamento del Terminal 1 di Milano Malpensa: nuovi spazi Extra Schengen e servizi nel 2028

Dopo il rinnovo di molte aree per il periodo olimpico, il gestore aeroportuale Sea apre già un nuovo cantiere

lavori milano malpensa

Sono stati assegnati all’aeroporto di Milano Malpensa i lavori per l’ampliamento a nord del Terminal 1, intervento denominato “T1 XL”, destinato a potenziare in modo significativo l’area Extra Schengen dello scalo.

La cantierizzazione interessa la zona nord del Terminal 1 e ha l’obiettivo di ampliare gli spazi dedicati ai controlli passaporti in arrivo e in partenza, oltre a migliorare l’offerta di servizi per i passeggeri. Il progetto prevede infatti la realizzazione di nuove aree commerciali, con negozi e punti di ristorazione collocati dopo i controlli di frontiera, e l’installazione di tre nuovi caroselli per il ritiro bagagli (Bhs).

L’opera è promossa dalla Sea, gestore degli aeroporti milanesi, ed è sottoposta all’alta sorveglianza di Enac (l’ente dell’aviazione civile, che ha la titolarità dell’aeroporto, poi dato in gestione).

Il cantiere ha preso avvio il 5 dicembre 2025 e si concluderà il 31 maggio 2028. L’investimento complessivo è pari a 58,2 milioni di euro, di cui 1,38 milioni destinati agli oneri per la sicurezza.

lavori milano malpensa
La pianta del piano arrivi

L’ampliamento del Terminal 1 rappresenta un tassello strategico nello sviluppo di Malpensa, pensato per rispondere all’aumento del traffico internazionale e migliorare la gestione dei flussi Extra Schengen, rafforzando al contempo la qualità dell’esperienza dei passeggeri e la dotazione infrastrutturale dello scalo, che negli ultimi mesi ha mostrato anche ricorrenti criticità nella gestione del flusso dei controlli passaporti in entrata in Ue.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
