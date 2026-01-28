Al via i lavori per l’ampliamento del Terminal 1 di Milano Malpensa: nuovi spazi Extra Schengen e servizi nel 2028

Sono stati assegnati all’aeroporto di Milano Malpensa i lavori per l’ampliamento a nord del Terminal 1, intervento denominato “T1 XL”, destinato a potenziare in modo significativo l’area Extra Schengen dello scalo.

La cantierizzazione interessa la zona nord del Terminal 1 e ha l’obiettivo di ampliare gli spazi dedicati ai controlli passaporti in arrivo e in partenza, oltre a migliorare l’offerta di servizi per i passeggeri. Il progetto prevede infatti la realizzazione di nuove aree commerciali, con negozi e punti di ristorazione collocati dopo i controlli di frontiera, e l’installazione di tre nuovi caroselli per il ritiro bagagli (Bhs).

L’opera è promossa dalla Sea, gestore degli aeroporti milanesi, ed è sottoposta all’alta sorveglianza di Enac (l’ente dell’aviazione civile, che ha la titolarità dell’aeroporto, poi dato in gestione).

Il cantiere ha preso avvio il 5 dicembre 2025 e si concluderà il 31 maggio 2028. L’investimento complessivo è pari a 58,2 milioni di euro, di cui 1,38 milioni destinati agli oneri per la sicurezza.

La pianta del piano arrivi

L’ampliamento del Terminal 1 rappresenta un tassello strategico nello sviluppo di Malpensa, pensato per rispondere all’aumento del traffico internazionale e migliorare la gestione dei flussi Extra Schengen, rafforzando al contempo la qualità dell’esperienza dei passeggeri e la dotazione infrastrutturale dello scalo, che negli ultimi mesi ha mostrato anche ricorrenti criticità nella gestione del flusso dei controlli passaporti in entrata in Ue.