Ai controlli passaporti di Milano Malpensa ci sono ancora lunghe code
Racconti e video mostrano una realtà ancora complicata. L'ultimo aggiornamento parlava di un arrivo di nuovi agenti "entro il prossimo gennaio"
Ai controlli passaporti all’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa ci sono ancora lunghe code. È un dato che riemerge dai racconti e dai video dei viaggiatori, italiani e stranieri: l’ultimo “report” social risale alla mattina di mercoledì 14 gennaio, immagini di una fila lunghissima, sommatoria dei passeggeri di più voli ancora da smaltire.
Certo: ci sono dei momenti di “picco” e altri più tranquilli, ma in generale si può dire che il tema emerso nella scorsa estate sia ancora aperto. Nonostante le rassicurazioni della politica che, anche a Roma, prevedeva un intervento. Anche se – va detto – si parlava di un intervento «entro il prossimo gennaio».
Il tema dei controlli, va detto, dipende solo in parte minima dal gestore dell’aeroporto. Il grosso della gestione riguarda invece la Polizia di Frontiera e quindi il Ministero dell’Interno, con le procedure internazionali a cui fare fronte e le diverse esigenze di sicurezza, in particolare i ricercati internazionali e possibili minacce all’ordine pubblico (profili di ogni genere: dagli iraniani agli estremisti di destra, ai trafficanti di droga).
Ai primi di dicembre dopo un incontro a Roma, tra Regione Lombardia e il Governo, era arrivato l’impegno al trasferimento di nuovi agenti “passaportisti” della Polizia di Frontiera negli scali internazionali lombardi, ripartiti tra Malpensa, Linate e Orio, che intercettano voli da aree diverse (gli intercontinentali sono in larghissima parte a Malpensa).
Si era parlato, in effetti, di un trasferimento «entro il prossimo gennaio», che si può leggere entro fine gennaio. Certo: a fine gennaio saremo in pieno periodo olimpico, considerando che i Giochi inizieranno i 6 febbraio ma i movimenti di delegazioni e atleti saranno nella settimana precedente.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.