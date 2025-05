Fermato a Malpensa l’estremista danese di destra Rasmus Paludan “in Italia per il summit”

È al vaglio delle autorità italiane la posizione di Rasmus Paludan, l’estremista danese fermato nella mattina di giovedì appena dopo essere atterrato a Malpensa. L’attivista politico classe 1982 è stato fermato allo scalo della Brughiera dagli agenti della Polaria e sul suo conto sono in corso accertamenti. Non è chiaro se si tratti di un respingimento alla frontiera, ma è da escludersi per il momento che l’uomo si trovi in stato di arresto.

Al Corriere della sera Paludan ha dichiarato di essere arrivato in Italia per il Remigration summit previsto per sabato prossimo, 17 maggio, in una località non ancora resa nota. Che il politico sia ancora in Italia nel pomeriggio di giovedì lo testimonierebbe un post pubblicato sulla pagina Facebook intorno alle 15.30 dove Paludan scrive: «Italia (Il prefetto di Varese): Altri si arrabbiano perché sei qui. Per questo motivo non puoi stare qui», in lingua inglese.

Secondo wikipedia Rasmus Paludan “è un politico e avvocato danese, fondatore e leader del partito di estrema destra Stram Kurs. Paludan si è reso protagonista di svariati eventi pubblici antislamici durante i quali sono state bruciate copie del Corano, con conseguenti disordini e contro-proteste, alcune segnate da violenze, scontri con la polizia ed incendi di auto“.