Il summit della destra estrema non sarà più a Somma. “L’evento non si terrà qui”

Le proteste contro il summit dell’estrema destra per le deportazioni etniche non si terrà più a Somma Lombardo.

La notizia circolata nelle scorse ore, una campagna di protesta via mail già avviata e la preoccupazione arrivata fino in Prefettura hanno spinto l’hotel scelto a Somma a non confermare l’evento.

«Non si farà da noi, non ci sarà nessun evento al nostro hotel» ha comunicato a Varesenews la direzione, nel tardo pomeriggio di venerdì.

Varesenews aveva verificato da più fonti l’esistenza di una prenotazione per decine di camere e per la doppia sala convegni all’interno dell’albergo nella città di fianco all’aeroporto di Milano Malpensa.

A una ulteriore verifica in serata il personale dell’albergo ha poi risposto telefonicamente che l’«evento è annullato».

Se il Remigration Summit non si terrà più a Somma, non è escluso che gli organizzatori stiano cercando un’altra sede in zona, dal momento che il convegno è annunciato da mesi nella zona vicino a Malpensa (il primo riferimento, noto da febbraio, era alla città di Busto Arsizio).

Nell’ultima settimana la notizia del summit delle forze pro-deportazione ha suscitato molte reazioni, che sono arrivate dall‘area della sinistra, dal mondo cattolico, dalle associazioni e anche da voci del centrodestra.