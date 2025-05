Il summit della destra razzista sarà in un hotel di Somma Lombardo

Non è Busto, ma Somma Lombardo la sede del convegno della destra razzista europea: il Remigration summit si svolgerebbe infatti in un hotel lungo il Sempione nella periferia della cittadina più vicina all’aeroporto internazionale di Malpensa.

C’è una prenotazione per decine di camere e per la sala convegni (dal sito del Dolce Milan Malpensa Hotel risulta avere una capienza massima di 400 persone). Altre camere sarebbero state prenotate anche nei dintorni.

Si parla da mesi del summit della destra pro-espulsioni su base razziale: gli inviti consigliavano di prenotare la propria sistemazione a Busto Arsizio. Può essere una indicazione di massima, per ragioni logistiche, ma è possibile anche si trattasse di un tentativo di sviare rispetto alla reale sede, che a questo punto risulterebbe essere proprio Somma.

Nella giornata di giovedì il sindaco della cittadina, Stefano Bellaria, aveva lanciato l’allarme, condannando l’idea apertamente razzista di espulsioni su base etnica, che è alla base dell’alleanza intorno alla parola remigrazione, che unisce partiti di destra in giro per l’Europa, a partire dal mondo tedesco (Germania e Austria). Venerdì mattina Bellaria si è incontrato con il Prefetto di Varese, competente per territorio.

La sede del convegno non viene confermata dagli organizzatori fino a 24-72 ore prima, secondo una modalità mutuata dalle formazioni di destra radicale (l’hotel, contattato da Varesenews, non ha voluto rilasciare dichiarazioni).

Nel frattempo si sta organizzando la contro-mobilitazione, per esprimere la contrarietà alle idee razziste: da un lato c’è un presidio organizzato a Milano, mentre altre forze – partiti e associazioni, dalla sinistra al mondo cattolico – si stanno organizzando anche sul territorio del Basso Varesotto.