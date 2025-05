Il summit razzista è “antistorico, pericoloso, illegale”. Il sindaco di Somma Lombardo si rivolge al prefetto

Le deportazioni razziste? Un messaggio «antistorico, pericoloso, illegale». Il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria è preoccupato dall’ipotesi che il summit dell’estrema destra per la “remigrazione” possa svolgersi sul territorio della città più vicina a Malpensa.

Da febbraio circolano i messaggi per l’evento a Busto Arsizio, ma qualche segnale sembra indicare che la vera sede del convegno razzista possa essere una struttura ricettiva proprio a Somma Lombardo, che essendo proprio accanto all’aeroporto ha più di un albergo di grandi dimensioni. L’indicazione di Busto sarebbe a questo punto più un’indicazione logistica, o forse anche per sviare in parte l’attenzione.

Come già a Busto, l’ipotesi mette in allarme il territorio. E se il sindaco di Busto Antonelli aveva espresso preoccupazione per un evento poco definito, la posizione di Bellaria è netta: «Ci incontreremo nei prossimi giorni con Prefetto e questore, per esprimere la nostra contrarietà e rivolgere una richiesta d’intervento».

«Somma Lombardo è una città che crede nei valori dell’Europa» ribadisce Bellaria. «Il 9 maggio celebreremo la Festa dell’Europa in municipio. In questi giorni sulle mura del castello viene proiettata la bandiera europea e la scritta “sotto un unico cielo”: quelle persone non c’entrano con il 99% dei cittadini europei».

«Chi promuove l’espulsione dall’Europa delle persone non bianche, su base razziale, non merita spazio. La libertà prevede dei limiti: Pertini diceva che “il fascismo non è un’opinione, è un crimine” accettabili, non il fascismo. E qui siamo alle prese neppure con il fascismo, ma con il nazismo».

Il sindaco Stefano Bellaria

Al di là delle idee razziste, poi, Bellaria rimarca che l’interlocuzione con prefettura e questura è aperta anche perché si temono «anche ripercussioni per ordine pubblico».

Elementi che sono stati già espressi nei giorni scorsi a Busto, quando di fronte all’ipotesi che il summit si tenesse in quella città c’è stata un’ampia mobilitazione, dalla sinistra ma anche dal centrodestra moderato.