Raduno “abominevole e razzista, sfregio alla Costituzione”

Il summit dell’estrema destra a Busto porta «un linguaggio abominevole e razzista, degno dei secoli passati». Così Marco Torretta, del presidente del Raggruppamento Alfredo Di Dio (l’associazione dei partigiani “azzurri”, cattolici e moderati) definisce la parola d’ordine remigrazione che sabato 17 maggio radunerà a Busto o zone limitrofe i rappresentanti dell’estrema destra europea, convocati per il Remigration Summit.

«Il Raggruppamento Alfredo Di Dio, unitamente a molte altre Associazioni cattoliche e laiche di Busto Arsizio, ha aderito al manifesto contro il “summit remigration”» richiama Torretta a nome dell’associazione erede dei partigiani cattolici, moderati e monarchici che ebbero a Busto un centro propulsore e che ancora si definiscono orgogliosamente patrioti.

Una critica che poggia suo due motivazioni: da un lato il Raggruppamento lo fa «mettendo in evidenza sia la decorazione della Città con Medaglia di bronzo al valor militare per la Guerra di Liberazione», dall’altro rimarca e «lo sfregio all’art. 3 della Costituzione, ovvero al riferimento di una potenziale deportazione di immigrati non bianchi».

Dal Raggruppamento «si attendono risposte dai massimi vertici territoriali dello Stato e della Città». L’appello a un intervento segue anche altre prese di poisizione arrivate sia da sinistra (con Pd, Anpi, Avs) sia dal centrodestra moderato, in particolare con l’intervento dell’ex sindaco Farioli.