Busto Arsizio, possibile summit dell’estrema destra: Farioli chiede chiarimenti al Sindaco

Sale la preoccupazione a Busto Arsizio per un possibile summit dei gruppi di estrema destra che fanno riferimento alla piattaforma politica della “remigrazione”. Dopo le reazioni del Pd cittadino, ora a sollevare il tema è il consigliere comunale di Popolo Riforme e Libertà, Gigi Farioli, che ha depositato un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco e alla giunta.

L’iniziativa arriva dopo le notizie diffuse da diverse testate — non solo locali — circa un incontro promosso dall’austriaco Martin Sellner, ideologo della remigrazione, che prevede la “restituzione dell’Europa ai suoi valori etnici” attraverso l’espulsione forzata degli stranieri, inclusi quelli regolarmente presenti e non bianchi. Un’ipotesi che ha sollevato forte allarme.

Secondo quanto riportato dalla stampa, i partecipanti avrebbero già versato la quota di adesione e il summit potrebbe svolgersi in strutture ricettive del territorio bustocco. Da qui la richiesta di Farioli di fare chiarezza: il consigliere interroga l’Amministrazione per sapere se siano a conoscenza di arrivi in città e della presenza di eventuali location già individuate.

Ma non solo. Farioli chiede anche quali azioni siano state intraprese o si intendano intraprendere per evitare danni all’immagine di Busto Arsizio e per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico. Il consigliere tiene a precisare come la città si sia sempre distinta per il suo spirito liberale e inclusivo, fondato sui valori delle radici greco-romane e giudaico-cristiane e contrario a ogni forma di discriminazione.

«Busto Arsizio non può e non deve essere associata a ideologie razziste o identitarie — dichiara Farioli —. È essenziale ribadire l’impegno della città contro ogni forma di odio e prevenire qualsiasi criticità legata alla sicurezza».

Il consigliere conclude l’interrogazione esprimendo l’auspicio che la vicenda si riveli infondata, ma ribadendo la necessità di ricevere una risposta urgente dall’Amministrazione.