L’ipotesi di Busto Arsizio come sede del meeting dell’estrema destra europea preoccupa la città

C’è un’alta probabilità che si tenga a Busto Arsizio e dintorni il prossimo convegno dell’estrema destra europea che porta avanti il progetto di remigrazione degli stranieri nei loro paesi di provenienza.

Tra gli organizzatori figura l’austriaco Martin Sellner già promotore di eventi simili in giro per l’Europa anche con esponenti della Cdu tedesca e dell’Afd, partito di estrema destra tedesco.

Il luogo dell’evento verrà reso noto ai partecipanti solo 72 ore prima dell’inizio previsto per il 17 maggio ma gli iscritti hanno ricevuto comunicazioni precise su dove prenotare il pernottamento. La zona indicata è proprio quella di Busto Arsizio.

L’evento sta già mettendo in agitazione la politica locale e non solo.

Il Partito Democratico di Busto Arsizio ha reagito attraverso una nota stampa in cui si dice pronto alla mobilitazione contro il remigration summit: «Pronti a mobilitarci contro l’odio razzista» – fa sapere Paolo Pedotti, segretario cittadino dei Dem.

«Anche a Busto Arsizio come a Milano il Partito Democratico è pronto a scendere in piazza e a manifestare contro l’annunciato vertice sulle remigrazioni che potrebbe tenersi il prossimo 17 maggio a Busto Arsizio anziché a Milano» – dicono dal Pd.

«Stiamo verificando attraverso i canali istituzionali se la manifestazione di estrema destra risulti già programmata in provincia di Varese – afferma il segretario cittadino Paolo Pedotti che continua – non è accettabile che Busto Arsizio città medaglia di bronzo alla Resistenza ospiti un convegno di stampo chiaramente razzista e seminatore d’odio verso le persone di cittadinanza straniera».

Il Partito Democratico metropolitano si è già mobilitato e ha chiamato a raccolta la città di Milano con una contro-manifestazione in Piazza Duomo sabato 17 maggio.

«Siamo pronti a mobilitarci anche a Busto Arsizio per dire no a chi vorrebbe riportare le lancette indietro di un secolo, ai tempi delle deportazioni su base etnica» – dice il Pd in una nota, che annuncia – «se sarà confermato, chiediamo sin da subito a tutte le cittadine e ai cittadini di manifestare uniti per difendere i valori della nostra democrazia contro ogni rigurgito d’odio dell’estrema destra europea».

L’evento preoccupa anche il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, di Fratelli d’Italia, soprattutto dal punto di vista della sicurezza: “Preoccupa il fatto che non venga comunicato il luogo di un evento simile”.