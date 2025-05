Summit razzista, vertice in Prefettura con i sindaci di Somma e Busto

Vertice in Prefettura a Varese, per valutare il summit dell’ultradestra razzista previsto a Somma Lombardo: a Villa Recalcati si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con rappresentanti delle amministrazioni comunali di Busto Arsizio e Somma Lombardo.

Il “Remigration summit”, che fa propria la parola d’ordine delle deportazioni su base etnica, è in programma il 17 marzo ed è “promosso dall’associazione Azione, Cultura, Tradizione”, sigla identitaria che è radicata nelle province lombarde.

Il termine di riferimento è fatto invece proprio da diverse forze della destra estrema, anche con risultati elettorali importanti, come l’Afd tedesca, Chega in Portogallo e Vox in Spagna, mentre in Italia è stata rivendicata da una parte della Lega (in particolare dai Giovani).

Cosa si è deciso in Prefettura? «Alla luce della rilevanza mediatica assunta dalla tematica è stato disposto un articolato piano di vigilanza e prevenzione, che verrà attuato con adeguato anticipo rispetto all’evento e con il concorso delle Forze dell’Ordine. La Prefettura assicura che la situazione è sotto costante monitoraggio per garantire il rispetto dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini».