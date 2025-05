A Busto Arsizio la manifestazione contro il summit dell’ultradestra

Si terrà sabato 17 maggio a Busto Arsizio la manifestazione contro il “Remigration summit”, la convention delle sigle dell’ultradestra in programma nella stessa giornata, in una località ancora sconosciuta.

Gli organizzatori del raduno dei partiti della destra estrema avevano scelto come sede un hotel di Somma Lombardo, nei pressi di Malpensa, ma le proteste di un vasto fronte antirazzista hanno spinto l’hotel a fare un passo indietro.

Un imprevisto non da poco per gli organizzatori, che stanno tentando in corsa di trovare una nuova sede.

Nel frattempo non si è fermata l’organizzazione della manifestazione di contestazione del convegno razzista (la foto d’apertura è d’archivio).

Con la scelta di concentrare le forze del Varesotto e dell’Alto Milanese in un presidio a Busto Arsizio, promosso dalla «Rete Antifascista della provincia di Varese, composta da soggetti formali ed informali, ispirati ai valori della Costituzione Italiana, della democrazia e dell’antifascismo militante».

Il presidio sarà convocato a partire dalle 15, in piazza Garibaldi, nel centro di Busto.

Dove sarà il convegno della destra per le remigrazione?

Quanto alla sede del convegno delle forze dell’ultradestra, attualmente non è noto dove verrà riprogrammato, gli stessi promotori ammettono che la cancellazione a Somma è stata imprevista ed è una sfida riuscire a trovare un altro luogo di ritrovo, anche in conseguenza della mobilitazione sul territorio e delle preoccupazioni istituzionali.

Il convegno della destra per le deportazioni etniche aveva infatti sollevato non solo le preoccupazioni di partiti e movimenti di sinistra e del mondo cattolico, ma anche tra i partiti del centrodestra moderati e tra gli stessi amministratori (il Prefetto aveva tenuto venerdì una riunione con i sindaci di Somma e Busto).