Ricercato dall’Interpol e con droga in valigia: arrestato a Malpensa 48enne americano dagli Usa

La Polizia di Frontiera e la Guardia di Finanza hanno sequestrato la sostanza stupefacente e arrestato l’uomo, che si trova ora nel carcere di Busto Arsizio

polizia Malpensa

Un cittadino statunitense di 48 anni è stato arrestato nella mattinata di domenica 21 dicembre all’aeroporto di Malpensa per traffico internazionale di stupefacenti. L’uomo, in arrivo dalla Repubblica Dominicana, era destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso da Interpol su richiesta delle autorità americane.

All’atterraggio, è stato sottoposto a controlli approfonditi dalla Polizia di Frontiera Aerea che ha accertato la sua identità e confermato l’effettiva pendenza del provvedimento a suo carico: negli Stati Uniti deve scontare una condanna a 15 anni di carcere per reati legati al narcotraffico.

Cocaina nascosta nei trolley

Durante le verifiche di sicurezza, effettuate in collaborazione con la Guardia di Finanza anche alla luce della provenienza da un Paese considerato a rischio, gli agenti hanno ispezionato con attenzione i bagagli dell’uomo. All’interno di due trolley sono state scoperte diverse intercapedini, dove era nascosta una quantità significativa di cocaina. Il quantitativo esatto della droga è ancora in corso di accertamento, a causa delle sofisticate modalità di occultamento utilizzate.

Doppio arresto: droga e mandato internazionale

Oltre ad essere fermato in esecuzione del mandato Interpol, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti è stato condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimane a disposizione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano per l’avvio delle procedure estradizionali.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nel presidio degli scali aeroportuali e nel contrasto al traffico internazionale di droga.

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
