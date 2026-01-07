Varese News

Lavoro

Varesenews Business

Cerchi personale o collaboratori? Pubblica un annuncio su VareseNews

Pubblicare il tuo annuncio su VareseNews è semplice e veloce. Scrivici per saperne di più oppure procedi all'acquisto del servizio in totale autonomia. Scopri come fare

VareseNews Business

Hai un’attività commerciale? Sei alla ricerca di collaboratori?

VareseNews ti offre l’opportunità di pubblicare il tuo annuncio di lavoro a pagamento e raggiungere così potenziali candidati, attraverso uno strumento che ogni giorno viene letto in media da 190.000 persone.

Connettere domanda e offerta è un compito importante per il giornale e la pubblicazione del proprio annuncio su VareseNews consente di raggiungere un ampio pubblico locale.

Se vuoi acquistare il servizio clicca qui, sarai reindirizzato alla piattaforma dedicata tramite la quale potrai procedere con l’acquisto online. Per richiedere invece un preventivo personalizzato compila il form o scrivi una mail a marketing@varesenews.it e verrai ricontattato.

Scopri VareseNews for business

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 07 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.