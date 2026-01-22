Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Busto Arsizio dice addio a Mimmo, storico pizzaiolo di Sacconago

Il fondatore dell’omonimo locale di Busto Arsizio era una figura molto amata in città per la sua passione per la cucina napoletana

mimmo

È morto all’età di 78 anni Domenico Rossi, conosciuto da tutti come Mimmo, fondatore dell’omonima pizzeria di Sacconago a Busto Arsizio. A dare la notizia è stata la stessa famiglia attraverso la pagina Facebook del locale, che resterà chiuso per lutto fino al 25 gennaio.

Un volto noto della ristorazione bustocca

Il nome di Mimmo era da tempo legato alla tradizione della buona pizza napoletana e dell’accoglienza calorosa: la sua pizzeria, aperta a Sacconago, è diventata negli anni un punto di riferimento.

«Se ne va il più grande pizzaiolo d’Italia, resta il profumo delle tue pizze e il calore della tua umanità. Grazie per aver impastato felicità un trancio alla volta» – si legge nel messaggio pubblicato online – «La tua famiglia e tutto il tuo staff».

Da Mimmo non è solo una pizzeria, ma un luogo dove si respira la passione per la cucina napoletana, in un ambiente semplice e accogliente.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.