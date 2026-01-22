Busto Arsizio dice addio a Mimmo, storico pizzaiolo di Sacconago

È morto all’età di 78 anni Domenico Rossi, conosciuto da tutti come Mimmo, fondatore dell’omonima pizzeria di Sacconago a Busto Arsizio. A dare la notizia è stata la stessa famiglia attraverso la pagina Facebook del locale, che resterà chiuso per lutto fino al 25 gennaio.

Un volto noto della ristorazione bustocca

Il nome di Mimmo era da tempo legato alla tradizione della buona pizza napoletana e dell’accoglienza calorosa: la sua pizzeria, aperta a Sacconago, è diventata negli anni un punto di riferimento.

«Se ne va il più grande pizzaiolo d’Italia, resta il profumo delle tue pizze e il calore della tua umanità. Grazie per aver impastato felicità un trancio alla volta» – si legge nel messaggio pubblicato online – «La tua famiglia e tutto il tuo staff».

Da Mimmo non è solo una pizzeria, ma un luogo dove si respira la passione per la cucina napoletana, in un ambiente semplice e accogliente.