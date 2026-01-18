Varese News

Archivio

Donna investita nella notte a Marchirolo, è grave

La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento, la donna ha 54 anni. Diversi i sinistri nella notte in provincia di Varese

Generica 2020

Grave incidente intorno alle 00.29 di questa notte a Marchirolo, lungo la strada statale 233, dove una donna di 54 anni è stata investita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari della Auru Laghi con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Luino. La donna è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

Poco dopo, intorno alle 00.03, un altro investimento si è verificato a Busto Arsizio, in via Sempione. Un ciclista di 36 anni è stato coinvolto in un incidente stradale per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari della Soreu Laghi e gli agenti della Questura di Varese. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gallarate in codice verde.

Due diversi sinistri si sono verificati poi a distanza di pochi minuti tra Vergiate e Malnate, con l’intervento di soccorsi sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 21.20 a Vergiate, lungo la strada provinciale 47, dove un’auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Coinvolto un uomo di 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Soreu Laghi con un’ambulanza di base, i carabinieri della compagnia di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Poco prima, intorno alle 20.33, un altro incidente si era verificato a Malnate, in via Settembrini. Due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, uomini di 22, 23, 25 e 39 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Le condizioni dei feriti e la dinamica dell’accaduto sono in fase di accertamento.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.