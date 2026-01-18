Donna investita nella notte a Marchirolo, è grave

Grave incidente intorno alle 00.29 di questa notte a Marchirolo, lungo la strada statale 233, dove una donna di 54 anni è stata investita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari della Auru Laghi con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso, oltre ai carabinieri della compagnia di Luino. La donna è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

Poco dopo, intorno alle 00.03, un altro investimento si è verificato a Busto Arsizio, in via Sempione. Un ciclista di 36 anni è stato coinvolto in un incidente stradale per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari della Soreu Laghi e gli agenti della Questura di Varese. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Gallarate in codice verde.

Due diversi sinistri si sono verificati poi a distanza di pochi minuti tra Vergiate e Malnate, con l’intervento di soccorsi sanitari, forze dell’ordine e vigili del fuoco nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 21.20 a Vergiate, lungo la strada provinciale 47, dove un’auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Coinvolto un uomo di 31 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Soreu Laghi con un’ambulanza di base, i carabinieri della compagnia di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso.

Poco prima, intorno alle 20.33, un altro incidente si era verificato a Malnate, in via Settembrini. Due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Nell’impatto sono rimaste coinvolte quattro persone, uomini di 22, 23, 25 e 39 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Le condizioni dei feriti e la dinamica dell’accaduto sono in fase di accertamento.